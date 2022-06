Les agences françaises primées aux Cannes Lions 2022 (mise à jour du mercredi)

Que les meilleures Cannes !

Les Cannes Lions sont de retour pour un nouveau festival international de la créativité ! Voici le palmarès des agences françaises primées pour cette édition 2022.

Cet article sera mis à jour tout au long du festival.

Altmann + Pacreau

Fondation 30 Millions d’amis – The cry

Silver en Film Craft

BETC Paris

Lacoste – The 9th lane

Bronze en Entertainment for Sport

Lacoste x Théo Curin

Bronze en Design

Outlaw Runners – Distance

Bronze en Brand Experience & Activation

Fred & Farid Paris

The Showroom Hotels campaign – La Redoute

Bronze en Creative Commerce

Havas Paris

KFC – Cinéma

Bronze en Film Craft

Havas Play

Association L’enfant bleu – Undercover Avatar

Gold et Bronze en Creative Effectiveness



Herezie

Pill ID – Innovation produit

Gold en Health & Wellness

Le Monopoly des inégalités – L’Observatoire des Inégalités

Bronze en Brand Experience & Activation

Dubbing Factory – Prime Video

Bronze en Mobile

Marcel Paris

Back Market – Hack Market

Gold, Silver et Bronze en Brand Experience & Activation

Silver en Outdoor

Silver en Mobile

Publicis Conseil

Renault – Village électrique

Bronze en Creative Effectiveness

Bronze en Brand Experience & Activation

MCDONALD’S – reQRutement

Bronze en Outdoor

SNCF – Hexagonal

Bronze en Creative Strategy

Fnac – Algorithm

Bronze en Brand Experience & Activation



TBWA\PARIS

Chocolat des Français – Épicez votre Saint-Valentin

Silver en Design

France Terre d’asile / Watizat – SOS Migrants

Silver en Mobile



Leica – Rebirth

Bronze en Industry Craft

Guides Tao – Hate to protect

Bronze en Brand Experience & Activation

Entourage – Homeless in the metaverse

Bronze en Brand Experience & Activation

VMLY&R

Colgate – The smile that changed an industry

Silver en Creative Strategy