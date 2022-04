Voici Will, le premier sans-abri du métavers

Il vient nous alerter sur l’isolement des plus précaires dans la vraie vie.

À deux semaines des élections présidentielles, le réseau Entourage – qui regroupe 150 000 citoyens engagés – tire la sonnette d’alarme sur une crise sans précédent qui frappe la France. En effet, 300 000 personnes vivent actuellement sans logement, dans l’exclusion la plus totale, mais aussi sans lien social. 85 % des sans-abri disent être rejetés par les passants et seulement 26 % des Français disent parler aux sans-abri.

Nous n’avons jamais été aussi connectés, mais aussi isolés derrière nos écrans. Cela risque de s’accentuer à mesure que le métavers se développe. On estime par ailleurs que d’ici 2026, un quart de la planète passera une heure par jour – au moins – dans un métavers. Mais ne devrions-nous pas prendre soin les uns des autres d’abord dans le monde réel ? Entourage et l’agence TBWA\Paris ont décidé d’inciter les citoyens à agir, en créant Will, le premier SDF du métavers, défenseur du visible et de l’invisible.

« Les 7 millions de personnes qui sont en situation d’isolement en France, ce pays qui a inscrit sans trop le comprendre le mot « Fraternité » dans sa devise, ne font pas de bruit. Elles ne manifestent pas. Elles sont invisibles et seules, juste ignorées et tenues pour négligeables. Retrouvons notre propre dignité en vivant une véritable relation de communion avec elles. » déclare Jean-Marc Potdevin, président cofondateur du Réseau Entourage.

En créant cette campagne, Entourage met en lumière ce paradoxe de notre société actuelle et se présente comme « le réseau social, vraiment social » en plaçant la technologie de son application au service des réels connexions humaines.