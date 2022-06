Tous les Grands Prix des Cannes Lions 2022 (mise à jour du mercredi)

Vous n'irez pas plus haut.

Après des éditions 2020 et 2021 uniquement en distanciel, les Lions sont de retour à Cannes dès ce lundi 20 juin pour un nouveau festival international de la créativité. Parmi toutes les campagnes qui y sont primées, il y a potentiellement pour chaque catégorie un voire plusieurs Grand(s) Prix.

Le Grand Prix est la récompense ultime, synonyme d’une créativité indiscutable et, selon les catégories, d’une vision futuriste. Ce prix tant convoité par les agences du monde entier est la plus haute distinction des Cannes Lions. Les agences françaises obtiennent parfois des Grands Prix, mais ce n’est pas le cas tous les ans. Fait rare, l’année dernière, quatre agences françaises avaient remportée un Grand Prix. Est-ce que le millésime 2022 sera aussi bon pour les agences tricolores ?

// Grands Prix du mercredi 22 juin //

Mobile

Real Tone Product Innovation & Global Campaign – Google – Google, Mountain View / T Brand Studio, New York / Wieden+kennedy, Portland / Gut, Miam

Innovation

One House To Save Many – Suncorp Group – Leo Burnett Sydney

Brand Experience & Activation

The Unfiltered History Tour – Vice Media – Dentsu Creative

Creative Business Transformation

Piñatex – Dole Sunshine Company + Ananas Anam – L&C New York

Creative Commerce

Thighstop – Wingstop – Leo Burnett Chicago

Creative Strategy

The Breakaway: The First Ecycling Team For Prisoners – Decathlon – BBDO Belgique

Creative Effectiveness

Contract For Change – Michelob Ultra – Fcb Chicago / Fcb New York

// Grands Prix du mardi 21 juin //

Grand Prix Entertainment

Eat a Swede – Swedish Food Federation – McCann Stockholm

Grand Prix Entertainment for Music

This Is Not America ft. Ibeyi – Residente – Doomsday Entertainment / Sony Music Latin

Grand Prix Entertainment for Sport

Nike SYNC – Nike – R/GA London

Grand Prix Industry Craft

Hope Reef – Mars Petcare – AMV BBDO London

Grand Prix Digital Craft

Backup Ukraine – Polycam / UNESCO – Virtue Worldwide New York

Grand Prix Film Craft

The Wish – Penny – Serviceplan Germany

Grand Prix Design

Portuguese (Re)Constitution – Penguin Books – FCB Lisbon

// Grands Prix du lundi 20 juin //

Grand Prix Outdoor

Liquid Billboard – Adidas – Havas Middle East, Dubaï

Grand Prix Print & Publishing

The Elections Edition – Annahar Newspaper – Impact BBDO Dubai

Grand Prix Radio & Audio

The Unfiltered History Tour – Vice Media – Dentsu Creative Bengaluru / Mumbai / Gurgaon

Grand Prix Health and Wellness

The Killer Pack – Maxx Flash – VMLY&R Mumbai

Grand Prix for Good – Health

Lil Sugar Master of Disguise – Hip Hop Public Health – Area 23

Grand prix Pharma

I Will Always Be Me – Dell Technologies et Intel – VMLY&R New York