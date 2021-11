Prime Video recrute la voix-off française de sa future série sur TikTok

Doubler la voix.

Après nous avoir fait sourire avec une hyène pour Noël, Prime Video nous annonce être à la recherche de la voix-off d’une de ses prochaines productions « Amazon Prime Video Originals ». Pour ce faire, le service de vidéo à la demande lance, toujours avec son agence Herezie, la #DubbingFactory : une opération immersive où les participants seront plongés dans les conditions de doubleurs professionnels dans le but de devenir la prochaine voix-off du grand concurrent de Netflix.

Le casting se fera sur TikTok. Les utilisateurs de la plateforme vont devoir doubler 6 extraits de séries Prime Video, dont : The Boys, Cendrillon, The Wilds, Upload, Invincible et After. La fonction « duo » de l’application de réseautage social permettra aux utilisateurs d’interpréter et de doubler les extraits qu’ils préfèrent, pour ensuite partager leur prestation sur le hashtag #DubbingFactory.

Le casting est ouvert à tous se déroulera du 1er au 6 décembre sur TikTok. Un jury composé de Jean-Pierre Michaël (voix-off de Brad Pitt, Ben Affleck, Jude Law, Keanu Reeves, Michael Fassbender…) et Jessy MP4 (créateur YouTube habitué aux doublages parodiques) élira le grand gagnant parmi les participants.

Une initiative 100 % immersive qui fait suite à la “Dubbing Experience”, une opération menée en février 2020, invitant les fans de Prime Video, des influenceurs et des médias à découvrir les coulisses du métier de doubleur, et ainsi se prêter à l’exercice.