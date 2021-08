La SNCF se montre imparfaite et très Française dans ce beau film de marque

Ne soyez plus agacés par ce qui vous ressemble.

La SNCF nous invite à monter à bord de ses trains – qui nous ressemblent – dans ce spot conçu par l’agence Publicis Conseil. Elle nous offre ici un véritable film de marque, intitulé « Pour nous tous ».

Cette prise de parole s’inscrit dans le nouveau projet d’entreprise « Tous SNCF » initié par son PDG Jean- Pierre Farandou lors de sa prise de fonction fin 2019. Alors qu’on aurait pu attendre Rosa Paris pour un tel film, celui-ci est signé Publicis Conseil, l’agence ayant remporté le budget communication corporate de la SNCF en janvier 2021. Stéphanie Rismont, directrice de la communication et de la marque SNCF déclarait alors : « Au terme de ce nouveau marché, Publicis Conseil a su nous convaincre par sa compréhension des transformations profondes de SNCF et la créativité de son approche, à l’heure où la mobilité se réinvente et où nos engagements d’entreprise s’articulent autour de 4 lignes de force : la transition écologique, les territoires, l’innovation/digital et l’humain. Notre objectif est de répondre aux nouveaux enjeux de notre société grâce à une mobilité durable et toujours plus inclusive. »

En somme, la SNCF redéfinit son identité de marque. Elle nous invite à repenser ce qu’elle est, et tous ceux qu’elle veut représenter. Elle se présente dans ce film à la voix-off digne d’un slam comme la métaphore d’une France plurielle, paradoxale, poétique, et engagée. Et elle parvient même à nous faire pardonner ses inconstances, en nous avouant ses faiblesses qui sont aussi les nôtres.