Corrigez vos tatouages ratés en langue étrangère avec Duolingo

Promis, ça ne sera pas François Damiens qui les corrigera.

Après avoir inventé la notification la plus intrusive au monde, puis invité toutes les Emily du monde à améliorer leur français, Duolingo se porte volontaire pour mettre fin à un fléau que beaucoup de touristes dans le monde endurent aujourd’hui : les tatouages mal traduits.

Quand nous partons à l’étranger, l’envie peut nous prendre de vouloir immortaliser un voyage, en se faisant tatouer une phrase ou un mot dans la langue du pays voyagé. Un petit « je t’aime » en commun avec sa copine en Thaïlande, le nom de son fils écrit en Hindi en Inde, par exemple. Tout cela est bien mignon, encore faut-il que le tatouage signifie vraiment ce que l’on voulait dire à la base. Ariana Grande a vu son tatouage « 7 Rings » – écrit en japonais – traduit « petit grill à charbon de bois ». Rihanna a également « Rebelle fleur » en français sur son cou.

Duolingo – au côté de BETC – a voulu mettre fin à ces calamités en venant à l’aide des malheureux tatoués pour retoucher leurs tatouages ratés. Pendant deux semaines – dès le lundi 21 mars – les meilleurs experts linguistiques de Duolingo traduiront gratuitement les tatouages du monde entier. Parmi les tatouages soumis présentant une exécution douteuse, Duolingo choisira les pires – au Royaume-Uni et en France – pour les retravailler gratuitement et améliorer le résultat lors d’un Tattoo DuoOver au salon parisien Abraxas Beaubourg. Une initiative originale dont le but est d’inciter la population à apprendre une nouvelle langue, ou au moins connaître les bases, avant de faire confiance à quelqu’un… qui va vous graver la peau à vie.

« Tout le monde fait des erreurs au moment d’apprendre une nouvelle langue, cela fait partie du processus. Nous aimions vraiment l’idée de prendre ces échecs linguistiques terribles et épiques et de les transformer en un moment d’enseignement. », James Kuczynski, Creative Director Brand & Marketing de Duolingo.

Pour avoir son tatouage vérifié et corrigé par une équipe d’experts, il vous suffit de :

– Poster une photo du tatouage sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #TattooDuoOver.

– Tagguer @duolingo, @duolingouk ou @duolingofrance sur Instagram ou Twitter

– Expliquer ce que le tatouage est censé signifier

Pour les personnes qui souhaitent rester discrètes et ne pas afficher leur tattoos en public, elles pourront envoyer un mail directement à [email protected].

Chaque participant recevra un code : celui-ci offrira un mois d’essai gratuit à l’offre premium Duolingo Plus. Le code pourra être utilisé sur le site entre le 21 mars et le 4 avril 2022.

De cette manière, la plateforme d’apprentissage de langues la plus populaire au monde arrive à transformer les erreurs linguistiques en opportunités d’enseignement, tout en gardant un aspect ludique – fidèle à l’application conçue comme un jeu.