Qui sont les jurés français des Cannes Lions ? 

Neuf représentants tricolores sur la Croisette.

Le Festival international de la créativité Cannes Lions a dévoilé ce 18 avril la composition de ses jurys pour l’édition 2025, qui se tiendra du 16 au 20 juin prochains. Cette année, la France sera représentée par neuf professionnels d’agences ou chez l’annonceur, parmi lesquels deux occuperont la présidence de leur catégorie : Mathilde Delhoume Debreu, Global Brand Officer chez LVMH, pour les Luxury Lions, et Gaëtan du Peloux, co-président et Chief Creative Officer chez Marcel, pour les Direct Lions.

Parmi les autres jurés français, Marco Venturelli, Global Chief Creative Officer et CEO chez Leo / Publicis Conseil, rejoindra la très convoitée catégorie Titanium, tandis que Julien Calot, Chief Creative Officer chez McCann Paris, jugera les campagnes du secteur luxe. Matthieu Bouilhot, Creative Director chez BETC, sera en charge de la catégorie Outdoor, Ndeye Diagne, Chief Growth Officer chez Kantar, de la Creative Data, Romulus Petcan, Executive Creative Director chez Publicis Conseil, sera en charge du Creative Commerce et Sébastien Houdusse, Chief Strategy Officer chez BETC, de la Creative Strategy. Enfin, Françoise Nottrelet, Global Head of Content Partnerships and Licensing chez StarNews Mobile, siégera dans le jury Audio & Radio.

Cette présence française souligne le rayonnement international de l’expertise créative hexagonale. Ces neuf jurés auront pour mission d’analyser et de récompenser les campagnes les plus innovantes et efficaces venues du monde entier, tout en contribuant à façonner les grandes tendances créatives à venir.

Comme à chaque édition des Cannes Lions depuis sa genèse en 2012, la Réclame couvrira l’événement et vous tiendra informés des résultats et des temps forts de la Croisette.