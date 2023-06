Les agences françaises primées aux Cannes Lions 2023

Les agences tricolores vont-elles faire mieux qu’en 2022 avec 49 Lions ?

Les Cannes Lions sont de retour pour la 70ᵉ édition du plus grand festival international dédié à la créativité (publicitaire) ! En lundi soir, voici le palmarès qui vient d’être annoncé pour les agences françaises. Cet article sera mis à jour tout au long du festival, jusqu’à l’ultime cérémonie, le vendredi soir.

BETC Paris

Unexpected encounters – Lacoste

Gold en Outdoor

DDB Paris

Inside Jobs – Volkswagen Group France

Silver et Bronze en Outdoor

Havas Paris

Fondation Anne de Gaulle – Anne de Gaulle

Gold en Health & Wellness

Gold en Outdoor

Marcel

Ligue 1 Symphony – Prime

Bronze en Outdoor

Publicis Conseil

Working with cancer – Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK)

Grand Prix – Lions Health and United Nations Foundation for Good

Gold en Health & Wellness

(Avec Publicis Chicago / Le Truc, New York / Digitas New York / Saatchi & Saatchi Health, New York / Publicis Groupe UK)

Solar Impulse – Prêt à Voter

Gold en Print & Publishing

Silver en Outdoor

Forever Kids – Twingo, R5 Turbo, R12 Gordini – Renault

Bronze en Outdoor

Steve

The Unshowable – War, Wedding, Hunger – Vision du Monde

Bronze en Print & Publishing

The Good Company

Kamasutra + – Sidaction

Silver en Health & Wellness

Cover Hits – Sidaction

Silver en Health & Wellness

Weber Shandwick

Turnstile Turbines – Iberdrola

Bronze en Outdoor