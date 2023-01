Publicis et Working With Cancer dévoilent « Monday », sa campagne de sensibilisation mondiale

De Davos au Super Bowl.

Fin 2022, le groupe Publicis dévoilait des vœux utiles comme un appel à la prévention des cancers liés au papillomavirus humain. Arthur Sadoun, son président du Directoire, révélait avoir été lui-même touché et soigné pour l’un de ces cancers cette année-là. Le 17 janvier dernier, à Davos, la coalition Working with Cancer créée par Publicis Groupe, appelait “les entreprises à mettre fin à la stigmatisation et l’insécurité des personnes atteintes d’un cancer, ou d’une maladie longue durée, sur leur lieu de travail”.

Aujourd’hui, elle présente une campagne mondiale, “Monday”, pour sensibiliser le grand public à cette cause, et ce, à quelques jours de la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Comme le rappelle l’agence : “Une personne sur deux se verra en effet diagnostiquer un cancer au cours de sa vie. Or, la majorité des personnes atteintes n’ose pas en parler sur son lieu de travail alors même que celles qui l’ont fait estiment que cela a été essentiel dans leur parcours face à la maladie.”

Le film suit le parcours parallèle de deux personnes, une femme et un homme, pour leur premier jour de travail après un cancer. En voiture et à pied, ils se remémorent le chemin parcouru depuis la découverte de la maladie, son traitement jusqu’à ce moment où il est possible de retrouver ses collègues.

Marco Venturelli, directeur de la création de Publicis, derrière la campagne explique : « Derrière chaque cancer, il y a toujours une odyssée, physique, mentale, très personnelle, et je voulais le montrer dans un film avec beaucoup d’émotion pour créer de l’empathie chez nous tous. C’est ça le sens de cette campagne. »

Pour s’assurer l’adhésion du plus grand nombre, le groupe Publicis “a rassemblé 100 millions de dollars de médias offerts par des partenaires du monde entier, dont l’ensemble des grands médias français Affichage, TV, Presse, Cinéma et digital”. En outre, Publicis a annoncé qu’il apportera également sa pierre à l’édifice en investissant dans un spot à l’occasion de la grande messe du Super Bowl qui se tiendra le 13 février prochain.