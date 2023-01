CANAL+ soutient le court-métrage avec “Papa”

Petit format, gros drama.

Comptant parmi les principaux partenaires du cinéma français, CANAL+ renouvelle son soutien au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand créé en 1982 avec un film court rendant hommage au genre.

On y retrouve une famille au chevet du patriarche. La fille est éplorée et attend que son frère arrive pour demander à son enfant de jouer, au violon, l’air préféré de son grand-père. Celui s’exécute jusqu’à ce que ce dernier rende l’âme… mais pas tout à fait. Quoique finalement si, mais… On vous laisse découvrir la suite.

Un film imaginé par l’agence BETC qui démontre malicieusement que même en 3, 15 ou 22 minutes, l’émotion, la peur, l’humour peuvent transparaître. Et qu’un petit court peut déclencher les mêmes passions – et investissements – qu’un long.

Le film est diffusé depuis le 27 janvier sur le site myCanal et les réseaux sociaux de la marque.