Human First : quand Renault et les sapeurs-pompiers collaborent pour sauver des vies

Chaque minute compte.

Dans le cadre de son initiative en faveur de la sécurité routière et celle des véhicules, et à l’occasion du lancement de son programme “Human First Program”, Renault et Publicis Conseil ont fait appel aux frères Jules et Gédéon Naudet pour réaliser “Time Fighters : chaque minute compte”. Soit, un documentaire de 12 minutes qui retrace le quotidien de sapeurs-pompiers ainsi que la collaboration entre le constructeur et les équipes de secours routier. Le lancement de cette campagne mondiale débutera le 29 mars.

Mettre l’accent sur les besoins humains dans le développement de technologies automobiles pour sauver le plus de vies possible s’avère donc être l’une de ses priorités. Pour cela, Renault peut compter sur le travail collaboratif de ses 600 ingénieurs, ses experts sécurité, ses chefs de produit, le LAB (organisme de recherches et d’innovations en matière de sécurité routière) et.. des sapeur pompiers. Cet engagement de grande envergure est la lance du lieutenant-colonel Christophe Lenglos et son équipe, avec l’expert sécurité tertiaire de la marque, Claire Petit Boulanger, que l’on suit tout au long du film. Impliqués dans la conception des voitures, ces mêmes soldats du feu s’emploient à former 5 000 sapeurs-pompiers – provenant de 17 pays d’Europe, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique Latine – sur le mécanisme et la conception des voitures Renault et les techniques d’extraction qui en découlent. Ils ont également participé à la conception d’un bon nombre d’innovations comme le Fireman Access, le QRescue ou le SD switch.

La campagne globale “Time Fighters” met ainsi en avant les efforts réalisés dans cette collaboration unique au monde pour permettre aux sapeurs-pompiers de gagner du temps sur la fameuse “golden hour”, ces 60 premières minutes passées lesquelles, si la prise en charge des victimes en milieu hospitalier n’est pas assurée, les risques de survie diminuent de 50%.

Le programme “Human First” est l’un, si ce n’est le fer de lance du constructeur français. Son objectif est clair et soudé : créer des voitures plus sûres, plus accessibles, plus durables et plus innovantes pour répondre aux besoins et aux attentes des conducteurs et des passagers.

Une campagne print et social media mettant en avant les protagonistes phares de ce véritable travail d’équipe accompagnera le film.