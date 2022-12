McDonald’s fait gagner des vestes physiques et virtuelles

Venez comme vous veste.

La frontière entre le monde virtuel et physique peut être très fine – et McDonald’s la bien compris. Pour Noël, la chaîne de restauration rapide s’est frayée une place dans le métavers en créant un accessoire à porter dans le monde IRL et sur Decentraland. Épaulée par l’agence DDB Paris, McDonald’s est parti à la conquête de la mode et plus précisément, des jeunes générations, dans ce que certains appellent déjà : « le monde d’après ».

« Une veste intemporelle à porter au-delà des saisons et de la réalité », voilà une description qui claque. Cette veste au « tissu technique et irisé », a donc sa réplique dématérialisée afin de pouvoir vêtir son skin dans le métavers.

En complément, la marque aux arches dorées met les bouchées doubles en nous permettant de tester la veste aux nuances galactiques sur l’application Snapchat. Un filtre AR – élaboré par le studio de réalisation parisien Cosmic Shelter – est d’ores et déjà disponible sur l’application.

Pour participer, rien de plus simple : un jeu est déjà lancé sur le compte Instagram de McDonald’s depuis le 13 décembre. Si vous êtes davantage présent sur Twitch, l’influenceur Bichou (et non pas Michou) propose de vous en faire croquer une lors d’un live.