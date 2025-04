Disparition des glaciers : Back Market montre les effets dévastateurs des iPhones

Une déclaration de guerre à la "Fast Tech".

Le 16 avril 2025, Back Market, en collaboration avec l’agence Marcel, lance une campagne activiste contre ce qu’elle appelle la « fast tech », à l’occasion de la Journée de la Terre qui se tiendra le 22 avril prochain. À travers cette opération, la marque détourne la signature publicitaire d’Apple, “Shot on iPhone” / “Photographié avec l’iPhone”, pour dénoncer la culture de consommation rapide dans le secteur de la technologie. Visible à Paris, New York, Londres, Madrid et Hambourg, cette campagne interpelle les consommateurs sur les conséquences écologiques de la surconsommation numérique et met en lumière l’impact des déchets électroniques.

Thibaud Hug de Larauze, cofondateur et PDG de Back Market, souligne que « chaque année, nous passons au dernier smartphone, tablette ou ordinateur portable, en rejetant les appareils parfaitement fonctionnels dans le processus ». Il rappelle l’urgence d’agir face à la crise environnementale générée par l’industrie de la tech. En effet, selon lui, la logique du renouvellement constant, entretenue par des fabricants qui privilégient la nouveauté à la durabilité, a un coût caché bien au-delà des portefeuilles. L’empreinte carbone massive de la production d’appareils ne cesse d’augmenter, et moins d’un quart des appareils jetés sont réellement recyclés.

La campagne met également en évidence les conséquences climatiques de la « fast tech » à travers des visuels frappants. Les affiches comparent des paysages pris en photo avec plusieurs années d’écart. Ces images illustrent de manière poignante l’évolution des paysages, montrant comment le progrès technologique rapide va de pair avec la détérioration de notre planète. Le message est clair : à force de renouveler constamment nos appareils, nous contribuons à détruire les paysages que nous photographions.

Back market milite pour la mise en place du droit à la réparation, un droit qu’elle juge indispensable face à l’obsolescence programmée des appareils. Selon eux, le secteur du numérique représente actuellement 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et pourrait en générer jusqu’à 14 % d’ici 2040, si les niveaux d’émissions restent ceux de 2016.