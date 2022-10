Le Kamasutra inclusif de Sidaction

Illustrer tous les amours.

Il y a quelques jours, la rédaction de la Réclame recevait un colis des plus insolites dans ses bureaux : un Kamasutra arborant un joli préservatif sur la couverture. Nous aimons les lundis subtils. Ce cadeau ne venait pas de Dorcel, mais de Sidaction. L’association de lutte contre le VIH/sida et l’agence The Good Company ont eu l’ingénieuse idée d’éditer un « Kamasutra + », donc inclusif, pour célébrer tous les amours : en long, en large, en travers, et surtout à l’envers.

Les positions illustrées sont au nombre de 69 (qui est-ce que cela étonne ?), chacune d’entre elles a été soigneusement revisitées par des personnes appartenant ou soutenant la cause LGBT+. Du « gouzi gouzi » au « bain de bouche » en passant par « l’ampoule à changer », cet ouvrage artistique et poétique en met plein la vu(lv)e. Le chanteur Eddy de Pretto, éduqué au Guide du zizi sexuel de Titeuf, a pris sa plus belle plume pour rédiger la préface. Celui-ci explique la nécessité, l’urgence et l’impact d’un tel ouvrage.

Mais ce n’est pas uniquement par souci d’esthétisme que Sidaction a réalisé ce Kamasutra nouvelle génération. C’est d’une part pour célébrer tous les amours, mais c’est également pour sensibiliser au port du préservatif – pratique dont beaucoup sont encore réfractaires. Sur toutes les illustrations exhibant les ébats enflammés et les plaisirs partagés, figure un préservatif – nous rappelant ainsi que nous pouvons évidemment prendre notre pied (surtout dans la position « la desserte en fête ») avec un préservatif.

Pour vous donner un petit avant-goût, la rédaction a relevé pour vous deux extraits exquis.

« Je veux te donner toute ma peau, que rien ne reste à moi. Je veux m’approcher si près qu’on ne saura plus où tu commences, où je finis. Viens on s’enfonce, viens on s’oublie. »

« Les yeux fermés, au bord jaloux de ce repli, je reste bouche à marge abouché, langue à l’affût langue rouée, comme un lièvre dressé entre les fleurs d’une lettrine ».

L’ouvrage en édition limité est au prix de 30,69€ – tous les bénéfices seront reversés à l’association pour financer des programmes de recherche médicale et scientifique que des associations de prévention ou d’aide aux personnes. Pour vous procurer ce petit bijou, c’est ici.

Le livre est également disponible dans ces librairies :

-La librairie-galerie Artazart à Paris – 83 Quai de Valmy, 75010 Paris

-Le Kiblind Store au Centquatre – 5 Rue Curial, 75019 Paris

-La librairie Le Bal des Ardents à Lyon – 17 Rue Neuve, 69001 Lyon

-La HAB Galerie à Nantes – 21 Quai des Antilles, 44200 Nantes

-La librairie Candide à Bruxelles – Place Georges Brugmann 2, 1050 Ixelles, Belgique