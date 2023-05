Fast & Furious X se télécharge sur mobile avec Pathé Gaumont

Mauvais visionnage à tous.

Qu’on se le dise, les notifications qui surgissent en pleine diffusion, que ce soit pour la bande-annonce épique d’une saga mythique ou pour toute autre chose, cela a de quoi nous rendre pour le moins… furious. La saga publicitaire la plus frustrante du (très) petit écran revient pour le trailer de Rapides et Dangereux – Fast & Furious pour les intimes – sortie aujourd’hui même. Cela va autant râler que rouler.

Après une ode au retour des salles obscures. Après “Babylone” ou “Donjons & Dragons”’. L’agence Fred & Farid Paris présente pour les cinémas Pathé Gaumont… “Les notifications” X Fast & Furious X (oui, ça fait beaucoup de X). Le concept de cette série publicitaire est simple : testez votre mental. Sera-t-il aussi solide que l’acier, tel Dominic Toretto ? Le prendra-t-il avec humour à la manière de Tej Parker ? Ou bien, est-ce qu’il explosera au moindre arrêt comme un certain Roman Pearce ? On vous laisse prendre le volant de la vérité, mais ne vous blessez pas. Pendant ce temps-là, nous, on va rappeler mamie.