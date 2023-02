Steve remporte le Top 5 Scan Book de janvier avec Vision du Monde

La douleur dans la peau.

L’année 2023 inaugure en grande pompe la première victoire de son cadran. Le Top 5 du mois de janvier est ainsi remporté par Steve pour sa campagne Comment montrer l’immontrable ? pour Vision du Monde. L’agence indépendante remporte la compétition avec un total de 3040 points. En voilà un score qui mérite d’être montrer à tout le monde.

Ne dévoiler aucune violence afin de laisser la miséricorde des esprits s’en faire une idée. Telle a été la réponse de l’association de solidarité internationale Vision du Monde face à l’interrogation suivante : comment montrer “l’immontrable” ? Sa campagne, composée de 3 prints et 4 spots de 30 secondes, tend à sensibiliser sur la situation de millions d’enfants confrontés à la mort et la souffrance, partout dans le monde. Seul l’ouïe vous en fera ressentir la terreur. Une ovation au photographe argentais Ale Burset et l’agence de production audiovisuelle THE pour cette vision du globe qui a le sens des réalités.