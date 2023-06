Les Grands Prix des Cannes Lions 2023

Viser plus haut qu'un Grand Prix ? Impossible.

Pour la deuxième fois depuis la fin de la pandémie, le festival des Lions de Cannes se déroule en présentiel, dans une ode à la créativité. Parmi toutes les catégories récompensées par ce festival, chacune d’elle à ses chances de voir un ou plusieurs grands prix faire sa place en son sein.

Il s’agit de la récompense ultime pour une agence présente à Cannes. Après une année 2021 particulièrement réussie, l’année dernière ne s’était pas montrée très généreuse avec les agences françaises, qui ne reçoivent pas de Grand Prix tous les ans. Aurons-nous pu rattraper ce retard lors de cette 70ᵉ édition ? La réponse dans cet article.

Prix spéciaux

Agences Healthcare de l’année :

1. Area 23, IPG, New York

2. Klick Health, Toronto

3. 21Grams, A part of Real Chemistry, New York

Réseaux Healthcare de l’année :

1. FCB Health

2. Klick Health

3. Publicis Health

// Palmarès du lundi 19 juin //

Grand Prix Pharma

Scrolling Therapy – Eurofarma – DENTSU Creative, Buenos Aires / New York / Chicago

Health Grand Prix for Good

Working with cancer – Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK)

(Avec La Foundation Publicis, Chicago / Publicis Conseil, Paris / LE TRUC, New York / DIGITAS, New York / SAATCHI & SAATCHI HEALTH, New York / PUBLICIS GROUPE UK, London)

Grand Prix Radio & Audio

Lawyer, Strip Club, Ad Agency – Skinny – Colenso BBDO, Auckland

Grand Prix Outdoor

A British Original – British Airways – Uncommon Creative Studio, London

Grand Prix Print & Publishing

Newspapers Inside the newspaper Edition – Annahar Newspaper – Impact BBDO, Dubai