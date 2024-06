Les premières shortlists des Cannes Lions 2024

Et les nommés de cette année sont… FRAAAANCE !

Chaque 3e semaine de juin, Cannes accueille LE plus grand festival de la créativité : la croisette se pare de mille et une plages aux couleurs des plateformes, média et agences, les yatchs s’amarrent dans le port, le tapis rouge se déploie, et la planète pub convergent vers ce qui sera THE place to be pendant 5 jours.

À côté des bracelets, véritables sésames pour profiter de la journée, mais surtout des nuits cannoises, les Lions sont le Graal ultime à dérober. Et pour cela, les aventuriers de la Croisette le savent, le passage par les shortlists est obligatoire. Ça tombe bien, la Réclame vous les livre sur un plateau.

Pour l’or, l’argent, le bronze, voire le Grand Prix, ils seront décernés du 17 au 21 juin dans l’enceinte du Palais. Combien de Lions pour les agences françaises au cours de cette 71ᵉ édition des Cannes Lions ? Nous le découvrirons tout au long de la semaine. En attendant, place aux shortlists !

Prochaine mise à jour de cet article : samedi 15 juin à partir de 9h.

// Shortlists du mardi 4 juin //

Titanium

Marcel

Women’s Football – Orange

Glass : The Lion for Change

Marcel

Women’s Football – Orange