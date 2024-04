L’action reprend le dessus.

Aujourd’hui, les longues tirades héroïques sont devenues une signature des films d’action. Pourtant, il est parfois impossible de ne pas se dire que personne ne parle de cette manière dans le monde réel. Ces monologues, souvent décalés et peu contributifs à l’intrigue, marquent les esprits autant qu’ils peuvent frustrer. Face à ces scènes d’action interrompues par des répliques moralisatrices, l’impatience du spectateur grandit, rêvant d’une narration plus directe.

Rompre avec ces traditions, c’est le pari de CANAL+ et BETC à travers leur court-métrage « SUPER ». En se réappropriant les stéréotypes des thrillers et films d’action, cette collaboration souligne l’engagement de CANAL+, premier soutien du cinéma français, en faveur de l’innovation cinématographique. « SUPER » propose une immersion rapide dans un récit ou chaque seconde compte, une véritable course contre-la-montre où les digressions n’ont pas leur place.

« SUPER » est accessible depuis le 9 avril sur myCanal et les réseaux sociaux de CANAL+. Ce film est une bouffée d’air frais, promettant de bousculer les attentes avec une approche où l’action prime.