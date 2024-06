La plus grande enquête de l’histoire d’Ipsos révèle les tendances des principaux marchés dans le monde

Du mode de pensée au mode de consommation.

À l’occasion des Cannes Lions, Ipsos, spécialiste mondial des études de marché et de l’opinion publique, a présenté sa nouvelle étude sur les tendances de marché à travers le monde. Véritable mine d’or pour comprendre les habitudes de consommation et les prises de décisions des clients, cette étude a toutes les raisons d’être fiable et “relevant” comme on dit dans le village planétaire.

L’étude est ainsi décrite par Ipsos comme l’une des plus approfondies de ce type avec plus de 100 questions posées, 52 000 répondants et 50 marchés, représentant 74 % de la population mondiale. C’est la plus grande enquête publique de l’histoire d’Ipsos.

À travers les différents questionnements, Ipsos constate une différence considérable de tendances de pensées entre les régions du monde. L’Asie et l’Afrique sont décrites comme étant quasiment des planètes différentes tant leurs avis sont contrastés.

Une des questions à laquelle vous devez être le plus attentif est celle des traditions de votre marché. Celle-ci est parfaitement illustrée par la question d’Ipsos “Le principal rôle des femmes dans la société est-il d’être de bonnes mères et épouses ? ” À celle-ci, le Pakistan, l’Inde et l’Indonésie ont répondu oui entre 79 % et 82 %. À l’autre extrême, le Portugal a répondu à la négative à 87 %. Globalement, 40 % s’accordent sur le fait que cette affirmation est vraie.

“C’est un rappel choquant de constater que 4 personnes sur 10 dans le monde pensent que le rôle principal des femmes est d’être de bonnes épouses et mères. Cela met en évidence la différence de vision sur l’égalité des sexes entre l’Europe, l’Amérique, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie.”, déclare Ben Page (PDG d’Ipsos) à notre rédaction.

Une autre affirmation proposée à ses répondants par Ipsos est : “Je vis au jour le jour, car le futur est incertain”. À celle-ci, les plus en accord sont les Thaïlandais à 84 % contre les Suédois qui sont affirmatifs à seulement 44 %. Ceci témoigne, encore une fois, des habitudes de vie des différentes populations.

Pour la question de la mondialisation, c’est la France qui est la moins enthousiaste puisque seulement 35 % sont d’accord avec le fait que c’est une bonne chose pour le pays. C’est bien inférieur à la moyenne mondiale qui est à 64 %.

De son côté, la technologie ne fait pas bon ménage puisque 83 % des répondants estiment que le monde change trop vite, et 57 % pensent que les technologies détruisent nos vies. Il est tout de même à noter que 71 % accordent qu’elles peuvent constituer des solutions pour notre futur.

La conclusion à tirer de cette étude est qu’il y a d’immenses différences entre les régions et les marchés, ce qui est souligné par Ben Page : “Le message le plus crucial pour les marques est d’écouter le contexte local. Cela varie énormément selon les régions, les pays, et même au sein des pays par segments. Comprendre comment les gens vivent, leurs préoccupations sur les tendances mondiales ou leur choix de les ignorer pour vivre pleinement le présent, est essentiel. Une compréhension fine de ces nuances entre les marchés est la clé du succès.”