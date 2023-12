Le spot émouvant du jour : le père Noël a un cancer 

Retenez vos larmes, Noël est tout de même maintenu.

S’il y a une maladie qui fait toujours peur dans notre monde moderne, c’est bien le cancer. Cette maladie est encore bien trop considérée comme incurable et une condamnation à mort lorsqu’elle a été diagnostiquée, quand il est souvent possible d’en guérir, sans même parler de la prévention, qui permet, comme son nom l’indique, d’éviter un grand nombre de cas avant qu’ils ne deviennent réellement dangereux.

Réalisée par Publicis Conseil, la dernière campagne de Gustave Roussy, le 1ᵉʳ centre de lutte contre le cancer en Europe, met en scène le père Noël d’une manière assez inattendue : le voilà cancéreux, en pleine période de Noël, synonyme de période d’activité noire pour lui. De quoi s’attirer les foudres de tous les enfants du monde, qui comptent très certainement sur la présence de Santa Claus cette année encore dans leur cheminée.





Fort heureusement, pas d’inquiétude à avoir : les progrès de la science ont permis à cette icône de notre enfance de faire partie des 66 % des cas qui survivent à leur cancer selon Gustave Roussy, et de continuer à livrer ses cadeaux… jusqu’à son départ à la retraite, du moins.

« La période des fêtes pendant laquelle nous prenons la parole avec ce film permet de faire appel à la magie de Noël et à toutes les émotions et souvenirs qu’elle incarne au moment de l’année où les Français sont auprès de leurs proches, et enclins à une grande générosité. C’est l’occasion d’inscrire notre message de guérison dans une histoire universelle et de rappeler à quel point les dons permettent d’accélérer les progrès. Nous sommes fiers de ce très beau film porteur d’espoir pour tous les patients vivant avec un cancer et pour leurs familles » commente le Pr Fabrice Barlesi, directeur général de Gustave Roussy.

Fin d’année rime aussi avec dons et déductions fiscales pour les donateurs. Si vous souhaitez soutenir la lutte contre le cancer, direction le site de Gustave Roussy ou envoyez DON10 par SMS au 92250 pour faire un don de 10 €.