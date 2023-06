Ces buts des Bleus que vous n’avez JAMAIS vus, révélés par Orange et Marcel

Comment est-ce possible, en 2023 ?

Les Bleus ont offert aux amateurs de football du monde entier une myriade de moments magiques et de prouesses athlétiques inoubliables. La nouvelle campagne de Marcel pour Orange vous propose un clip de près de 2 min qui présente “Les actions folles de l’équipe de France qu’on a tous oubliées”.

Et il est indéniable que la technique et le beau jeu sont au rendez-vous. En revanche, on peut se demander si les femmes seraient capables d’en faire autant…

Oh là là, on peut dire que Marcel vous a bien eus. Et oui ! Alors que la 9ᵉ édition du mondial de football féminin – programmée du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande – approche à grande balle, avec un match de préparation entre la France et l’Irlande prévue pour le 6 juillet, suivi de la première phase contre la Jamaïque le 23, l’opérateur français a décidé de soutenir l’équipe de France en utilisant quelques trucages.

Les générations X et Y (en excluant ici les références aux chromosomes masculins) se souviennent sans aucun doute que l’année 1991 a marqué le début officiel de la première édition de la Coupe du Monde Féminine de Football. Si notre drapeau n’a toujours pas reflété la victoire depuis, avec seulement un espoir de demi-finale éteint par les États-Unis en 2019, les 23 joueuses d’Hervé Renard sont plus motivés que jamais grâce à leur entraîneur. Malheureusement, comme un vieux hêtre fatigué étouffant la croissance d’un arbuste prometteur, les réalisations récentes des femmes sont souvent éclipsées par les gloires masculines, tandis que les stéréotypes de genre persistent dans nos sociétés. Orange, partenaire historique de l’équipe de France de football, s’engage à donner une nouvelle dimension à la visibilité des joueuses en offrant aux fans des expériences immersives uniques, les rapprochant davantage de leurs athlètes préférées.

Grâce à la réalité augmentée, l’application Orange offre aux supporters une expérience exceptionnelle en scannant les affiches et les visuels promotionnels de la campagne. En utilisant leur smartphone, les utilisateurs peuvent désormais voir les championnes de l’équipe nationale prendre vie, les transportant ainsi dans des séquences vidéo exclusives qui mettent en avant leurs performances et leurs moments forts. Cette compilation est d’ailleurs dès à présent disponible.