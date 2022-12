Les meilleures pubs de Noël 2022 [MàJ]

Carottes, divorce et danse de la gelée.

Non, il n’est pas trop tôt pour vous dévoiler une compilation de pubs de Noël. Ouvrez la première case de votre calendrier de l’avent (si vous ne l’avez pas déjà terminé), faites-vous un bon chocolat (un Nespresso fonctionne aussi) et savourez le fait que nous venons tout juste d’entrer dans la période qui sent le pain d’épices.

Entre les aventures d’une carotte footballeuse qui s’appelle Kevin, le divorce déchirant du père Noël et les boules à neige qui nous transportent à Marrakech, cette année encore les marques n’ont pas manqué d’imagination. Beaucoup d’absurde, de good vibes et un brin de conscience écologique malgré tout : place à notre compilation des meilleures campagnes de Noël – que nous actualiserons tout au long du mois de décembre. Vous constaterez que la liste est déjà bien garnie, régalez-vous !

Le père Noël divorce

Le tendre et gay père Noël de Posten a pris des vacances : place à un homme meutri qui divorce… de Dame Nature. Aux côtés de son agence POL, le service postal norvégien a tiré sur la corde sensible (qui n’a jamais vécu de rupture ?) pour parler de nos contradictions en termes de changement climatique, particulièrement en cette période – quand notre conscience écologique se heurte à une envie de consommation excessive.

Disney – The Gift

Un peu de légèreté ne serait pas de refus : place au dernier spot de Disney. Le dernier emménagement avec beau-papa a très certainement donné envie à maman de refaire un enfant… Nous avons hâte de suivre la crise d’adolescence de bébé dans une dizaine d’années.

Lidl et son ours star

Un seul conseil : lavez bien vos pulls en laine à 30°C max.

Les boules à soleil de Transavia

Transavia et Marcel ont misé sur un objet un peu trop souvent présent sous le sapin : les boules à neige. Un cadeau (on ne va pas se mentir) désuet qui ne nous donne pas non plus envie de sauter au plafond. Enfin, c’est pas comme si on nous offrait un voyage à Marrakech… attendez une minute.

Amazon : il sait faire ça votre papa ?

Oubliez tout ce qu’on vient de dire juste avant. C’est super les boules à neige.

Ocean Spray dîne avec l’absurde

Plus contagieux que n’importe quel virus hivernal : la danse de la gelée.

LEGO x Katy Perry

Sur son célèbre tube « Firework« , Katy Perry et sa robe LEGO nous plongent dans l’imagination sans limite des enfants.

Le calendrier de l’avent Deezer x Julien Granel

Nous n’allons pas vous passer en revu tous les calendriers de l’avent, mais certains en valent le détour. Deezer a mis au défi l’artiste Julien Granel (qui s’est notamment fait connaître cet été dans les vlog d’août de Léna Situations) de créer l’hymne de Noël 2022. Cette série musicale de 24 épisodes présentera les différentes étapes de la création de ce titre. Mariah n’a qu’à bien se tenir.

Le calendrier de la suite GET 27

Enfin un calendrier qui en GET.

Pour tenter d’en gagner un, c’est par ici. Une idée signée Media.Monks Paris.

Le retour de Kevin la carotte d’Aldi

Ce spot du détaillant Aldi mêle à la fois Coupe du Monde, Noël, et jeux de mots à la Oasis. En attendant son avion PeasyJet, Kevin la carotte fait une petite partie de foot avec Ron-Aldi, Roy Bean, Beth Swede et Marrow-dona. Pour l’instant, le vol c’est rapé.

Bouygues Telecom x BETC Paris

Envie de connaître le numéro Whatsapp de l’homme le plus convoité des enfants ? C’est 06 25 12 25… Oh non, nous ne nous souvenons plus de la fin. Heureusement que nous en avons fait un article récemment. Comme on est sympas, on vous le remets ici.

(Bonus)

Toys’R’Us ramène les amis imaginaires à la vie

Les enfants ont moins d’amis imaginaires qu’avant – les écrans diminuent grandement leur créativité et imagination. Une campagne touchante qui nous donnerait presque envie de regarder à nouveau Max et les Maximonstres.

Ceci n’est pas un bonhomme de neige

Cette petite animation adorable sur fond de « Perfect » d’Ed Sheeran fait fondre les masques (et nos cœurs).

Sans transition

Vous cherchez un sens à cette publicité ? Nous aussi. C’est pour cela qu’elle figure dans notre top.

Quelques habits pour vous tenir chaud

Pour la quatrième année consécutive, McDonald’s et TBWA\Paris rééditent leurs X-Mas Socks.

Bien moche mais très certainement bien chaud, voici le pull de Noël Microsoft.

Le pull moche de Noël de Microsoft nous rappelle des bons souvenirs 📎 pic.twitter.com/esCZnppCud — la Réclame (@laReclame) November 18, 2022

Volkswagen et DDB Paris ont confectionné des pulls, des chaussettes et des écharpes aux côtés des stars du ballon rond afin que leurs supporters n’aient pas froid cet hiver. Une manière pour le duo d’afficher fièrement leur soutien aux Bleus.

Un Cocaraoke ?

Le groupe Coca-Cola a créé un karaoké grandeur nature en plein cœur de Piccadily Circus – ça change de Whatsapp qui y exposait l’intimité de ses utilisateurs.

Dorcel vous souhaite d’être bien entouré pour Noël

Aux côtés de Steve, Dorcel promeut son calendrier de l’avent bien garni avec une série de prints aux accroches bien ficelées.

John Lewis passion skate

Cette année, pas de petits animaux adorables dans le spot de noël de John Lewis. Nous suivons les traces d’un protagoniste qui s’essaie aux joies (douloureuses) du skateboard.

Les désastres écologiques ne prennent pas de vacances

Cette campagne n’est pas si réconfortante qu’elle n’en a l’air. La Croix-Rouge américaine et BBDO New York ont tenu à nous rappeler que nous ne passons pas tous le même Noël réconfortant.

La précarité non plus

Cette année, des centaines de milliers d’enfants ne passeront pas Noël dans une maison, mais dans des immeubles mal aménagés et exigus. Des familles dormiront sur des canapés, dans des voitures gelées voire des tentes humides et sales. Pour appeler aux dons et agir face à ce fléau, Shelter (une association qui vient en aide aux sans-abris) a réalisé “Brave face”.

Mise à jour du 16 décembre 2022

Un Noël vegan pour PETA

PETA a délaissé les campagnes poignantes pour nous faire oublier la traditionnelle dinde de Noël. Dans un spot adorable, nous suivons les aventures du petit dindon nommé Toby, devenu membre d’une famille ayant sa place à table, et non dessus. Le message de la campagne : « Agissons avec bienveillance envers tous. Optez pour un Noël végan ».

Un spot pensé par l’agence créative Dream Farm.

Uber : votre traîneau arrive

Pour innover un peu, Uber a eu l’idée de lancer l’option Uber Sleigh – une course en… traîneau tiré par des rennes. Cette expérience insolite est disponible jusqu’au 18 décembre exclusivement sur l’application Uber en Laponie.

Ryan Reynolds a (encore) ressorti son pull moche de Noël

L’acteur qui dévoilait aux yeux de tous sa coloscopie il y a quelques semaines a ressorti son fameux pull moche de Noël. Mais c’est pour la bonne cause.

This fashion makes a statement. Help us help @sickkids 💙 pic.twitter.com/gJF0rSsZol — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) December 8, 2022

Lidl : votre repas de réveillon va faire des jaloux

Aux côtés de l’agence Marcel, Lidl a mis le doigt sur les compétitions culinaires familiales qui se cachent derrière la magie des périodes de fin d’année. Place aux langues qui se délient, et aux verdicts qui tombent.

Banco, le bon cadeau

Vous n’avez pas d’idée – ni le budget – pour un cadeau de Noël cette année ? Vous pouvez offrir des ti…

Un spot pensé par l’agence Romance.

N’attendez pas que la chance vienne à vous

TBWA\Neboko et Dutch State Lottery (la loterie néerlandaise) ont réalisé un spot illustrant l’incroyable voyage qu’un fils offre à vieux son père. C’est fou tout ce que l’on peut faire en gagnant à la loterie. Enfin pas vraiment en fin de compte :

Offrez enfin des cadeaux utiles pour votre Secret Santa

Tous les ans, c’est la même chose. Vous vous cassez la tête pour trouver LE cadeau à offrir à ce collègue que vous connaissez à peine au Secret Santa organisé par votre entreprise. Mais cette fois-ci, Franprix (aux côtés d’Artefact 3000) a trouvé LA solution pour ravir tout le monde.

Assurons-nous que tout le monde aille bien

La période de fin d’année est souvent synonyme de joie et de bienveillance. Pour autant, tout le monde n’est pas dans le même état d’esprit. Les agences adam&eve/DDB Berlin et Deutsche Telekom nous rappellent de toujours demander aux gens comment ils vont – ce geste simple peut en aider beaucoup.

Petits Frères des Pauvres hack les playlists de Noël sur Spotify

Toujours accompagnée de Josiane, Petits Frères des Pauvres a voulu mettre en lumière la solitude des personnes âgées en hackant les playlists de Noël de Spotify.