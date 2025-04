Nous avons tous de bonnes raisons de donner des livres

Et pour l’accès à la connaissance, hip-hip-hip ?

À l’occasion de sa « Très grande collecte de livres », Bibliothèques Sans Frontières (BSF) lance une campagne conçue par DDB Paris pour inciter les Français à se délester de leurs ouvrages inutilisés, au bénéfice de lecteurs et lectrices du monde entier.

Du 19 avril au 11 mai 2025, l’ONG invite chacun à déposer les livres dont il n’a plus l’usage dans l’un des nombreux points de collecte partenaires. Pour accompagner cette initiative, DDB Paris a imaginé une série de neuf visuels jouant sur des vérités de lecteurs : ces « bonnes raisons de donner un livre » mêlent humour, sincérité et émotion, rappelant que faire de la place sur ses étagères peut aussi être un acte de solidarité.

Depuis 2007, Bibliothèques Sans Frontières agit dans une trentaine de pays – dont la France – pour permettre l’accès à la connaissance dans les contextes de crise, de précarité ou d’exclusion. Chaque année, l’association collecte plus de 800 000 livres auprès de particuliers et de professionnels pour alimenter bibliothèques et programmes culturels.

La campagne conçue par DDB Paris s’appuie sur cette mission pour ancrer le don dans une réalité concrète : donner un livre, c’est permettre à quelqu’un d’autre de construire sa bibliothèque.

L’auteur de bande dessinée et cinéaste Riad Sattouf rejoint cette année Augustin Trapenard, parrain de BSF depuis 2018, pour incarner cette campagne.

Un film TV viendra compléter le dispositif dans les jours à venir, ainsi qu’un happening prévu à la FNAC le 23 avril, journée mondiale du livre.

« Dans une récente étude, 51 % des Français·es se disaient prêts à donner leurs livres plutôt que de les revendre. Le défi pour Bibliothèques Sans Frontières était donc de se faire connaître du grand public pour susciter le passage à l’acte, et DDB Paris a su trouver les mots justes qui peuvent résonner en chacun de nous. Nous sommes très heureux qu’ils soient engagés à nos côtés. », souligne Ambre Cerny, directrice de la communication de BSF.

