Le Père Noël vous répond en vidéo sur WhatsApp grâce à Bouygues Telecom

Singing in the rêne.

Le Père Noël divorce, mais pas question de se défiler pour servir son devoir de toujours : gâter les enfants et rendre leur Noël magique. Cette année encore, Bouygues Telecom et l’agence BETC Paris réitèrent leur campagne de Noël en délivrant le numéro Whatsapp de l’homme le plus convoité des enfants. Papa Noël reste fidèle au poste, la seule chose qui a changé, c’est son numéro : 06 25 12 25 12. Même principe que les années précédentes, il vous suffit de lui envoyer un message (c’est gratuit) pour recevoir une vidéo personnalisée en direct de son chalet endiablé en Laponie. Petite pensée pour Mère Noël, figure de l’ombre qui doit canaliser le personnage au quotidien.

En complément, le duo propose un podcast de 6 épisodes destiné aux petits et grands afin de partager un moment convivial et réconfortant en famille. Le 19 décembre, le Père Noël prendra les rênes du compte Bouygues Telecom sur Twitter – peut-être que cela remontera la côte de popularité du média chamboulé depuis le rachat par Elon Musk.

Nous n’avons pas parlé de la musique, mais si ce grand classique des années 2010 vous a interpellé, you can call me maybe, euh non… appelez plutôt le Père Noël sur WhatsApp avec ce lien.

