Jean Dujardin préfère Nespresso à Boursorama

Une suite plutôt forte de café.

8 ans après avoir bu la tasse en Italie face au Lac de Côme, Jean Dujardin et George Clooney, les deux ‘’amici’’ accrocs à la caféine font leur come-back dans la nouvelle campagne “Unforgettable Taste” (un goût inoubliable) de Nespresso sortie ce 15 novembre dans plus de 20 pays d’Europe, avec une invitée surprise de marque !

Réalisé par le groupe publicitaire McCann WorldGroup en collaboration avec l’acteur et réalisateur américain, Grant Heslov pour Hogarth Worldwide, le film de 30 secondes remet en scène le duo de choc en quête de la dernière capsule Nespresso dans un appartement haussmannien à Paris. Le genre de vif d’or qui, après maintes chamailleries, finit forcément par atterrir sur le balcon de la voisine du dessous… Oh bonjour Camille Cottin !

Humour théâtral et galanterie forcée, le trio réunit tous les ingrédients qui firent auparavant le succès de la recette marketing “How far would you go for Nespresso ?” (Jusqu’où iriez-vous pour un café Nespresso ?) pour rappeler l’importance de recycler ses capsules d’aluminium. Une touche écolo alors que Nespresso a dernièrement obtenu la certification B Corp, un label exigeant qui célèbre les entreprises privées qui intègrent dans leur mission, leur modèle économique, leurs effectifs, leurs produits ou services, des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux. De là à pardonner l’infidélité de Jean pour un ménage à trois, Why not ?

Version 60 secondes du film “Unforgettable Taste”

Version 30 secondes