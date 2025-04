PETA abandonne le choc pour l’humour avec Good shit

Le transit, un sujet pop et viral ?

PETA surprend avec une campagne osée. Fini les visuels choc et les messages culpabilisants : place à Good shit, un clip musical animé où de petits excréments kawaii chantent les vertus d’un régime vegan. Une stratégie feel good signée SAMY Alliance et le studio Flamboyant Paradise, pensée pour séduire les réseaux sociaux – et dont la sortie coïncide avec le 1er avril.

Sous ses airs loufoques, la campagne aborde une vérité inattendue, mais universelle : les bienfaits d’une alimentation riche en fibres sur le transit intestinal. Un sujet peu glamour, mais traité avec humour et légèreté pour rendre le message accessible et viral. Le résultat : un univers visuel inspiré du manga japonais, des personnages dignes de packs de stickers, et une chanson entêtante — le tout calibré pour TikTok, Instagram, Spotify et l’affichage.

Avec cette campagne, l’association prouve qu’un ton léger peut porter un message sérieux. Et qu’à l’heure du scroll permanent, une bonne idée… ça commence parfois par un petit caca qui danse. Qui l’eût cru ?