Pour Noël, John Lewis se la joue Tony Hawk, mais pour impressionner qui ?

Des fêtes comme sur des roulettes.

Tendez donc l’oreille, quand John Lewis et son agence Adam & Eve DDB lancent une nouvelle campagne de fin d’année, c’est que les cloches des reines ne devraient plus tarder. Seulement, contrairement à son habitude, le spot de cette année intitulé “The Beginner” ne raconte pas une énième péripétie fantastique liée à de petits créatures. La mystérieuse voyageuse de l’espace, Skye, cède donc sa place à un homme d’âge moyen (beaucoup plus facile à caster ceci dit) pour présenter le programme Building Happier Futures du John Lewis Partnership.

Dans ce clip d’1 min 30, on y suit notre protagoniste s’essayer aux joies douloureuses du skateboard, matin, midi et soir, qu’il vente ou qu’il chute, entre deux festivités de Noël et même derrière un bureau. Mais pourquoi malmène-t-il autant son corps ? Réponse à la fin de la vidéo…

…

…

…

…

…

…

SPOILER





Comme Ellie, plus de 100 000 enfants grandissent dans des structures d’accueil au Royaume-Uni selon John Lewis. Des jeunes au potentiel négligé qui, pour la plupart, n’ont pas accès aux mêmes possibilités que ceux qui peuvent faire appel à leur famille en cas de besoin. Ainsi, tout le défi du programme Building Happier Futures de John Lewis consiste à les préparer à l’emploi en leur offrant des opportunités d’apprentissage directes : expérience de travail, conseils sur la rédaction de CV, techniques d’entretien, entretien garanti… Cet engagement à long terme, en collaboration avec des collectivités locales, l’association Don’t Drive Forward et la Fondation Rees, permettra surtout d’autonomiser davantage d’adolescents isolés lors de leur transition de la prise en charge vers le monde des adultes.

Pour en savoir plus sur le lancement de Building Happier Futures, cliquez juste ici.