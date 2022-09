Voici la coloscopie de Ryan Reynolds

Une campagne en dessous de la ceinture, mais c’est pour la bonne cause.

Il faut croire que Ryan Reynolds adore aborder des sujets sensibles en publicité. Après avoir parlé d’impuissance sexuelle cet été dans une campagne suggestive diffusée en plein live de Jimmy Kimmel, l’acteur américain revient pour faire de la prévention contre le cancer du côlon. Qui dit prévention du cancer du côlon dit… coloscopie. Un examen pas très glamour certes, mais qui a le mérite de sauver des vies – en permettant de détecter les polypes présents dans le côlon avant qu’ils ne se transforment en cancer.

Qui d’autre mieux que Ryan Reynolds peut apporter une touche d’humour à un sujet aussi sérieux ? Qui plus est, le troisième cancer le plus répandu dans le monde. L’acteur de Deadpool et son ami de longue date Rob McElhenney (avec qui il a récemment acquis le club de football de Wrexham), ont filmé leur coloscopie – et leur confusion liée à l’anesthésie. Tous les deux ont été très surpris par leurs résultats.

La campagne a été réalisée en partie par l’agence de Ryan Reynolds Maximum Effort, pour l’association à but non lucratif américaine Colorectal Cancer Alliance.

Grâce à cet examen, Mr. Reynolds a pu se faire retirer un polype dangereux. Le cancer du côlon fait partie des plus fréquents et représente la 2e cause de décès par cancer. La France a recensé 43 336 nouveaux cas et 17 117 décès en 2018. Le dépistage est fortement recommandé à partir de 50 ans – il est rare d’en avoir un avant. Si l’examen vous effraie, des kits de dépistage livrés directement à domicile existent pour le réaliser vous-même.