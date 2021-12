Les meilleures pubs de Noël 2021

Allez, c’est cadeaux.

Ça y est, l’hymne de Mariah Carey hante nos pensées depuis des jours, mais la bonne nouvelle, c’est que la période la plus réconfortante de l’année approche à grands pas. Et avec elle, des campagnes toujours plus émouvantes, décalées, drôles, extraterrestres… Voici un petit top des meilleures campagnes de Noël sélectionnées par la Réclame pour réchauffer vos cœurs glacés par l’hiver.

1. La poste norvégienne (Posten) – «When Harry met Santa»

On commence ce top avec une publicité originale de Posten, la poste norvégienne, mettant en scène un homme qui entretient une relation intense avec le Père-Noël. On ne vous en dit pas plus.

2. McDonald’s – «30 days of Christmas»

On est tous d’accord là-dessus : 2021 (tout comme 2020), n’était pas une année incroyable. C’est pourquoi McDonald’s a voulu la rendre plus belle en transformant à nouveau cette fin d’année spéciale en grande fête avec « 30 jours de Noël ». Un film signé TBWA Belgium.

3. Chevrolet – «Holiday Ride»

Le film de Noël de Chevrolet va vous fendre le cœur. En voulant récupérer des décorations dans sa grange, un homme veuf est empreint de nostalgie face à la Chevrolet poussiéreuse de sa défunte. Touchée, sa fille se fixe l’objectif d’aider à réparer la voiture de sa mère pour offrir à son père le plus beau des Noël.

4. Auchan – «Et si le Père-Noël venait de la mer ?»

Imaginez si le Père-Noël ne venait pas du ciel mais bien de la mer… Un véritable conte contemporain qui retrace le quotidien d’un marin rythmé entre ses retours de pêche et la livraison de ses produits.

5. Disney – «Beau-Père»

Cette année pour les fêtes, Disney a sorti un film d’animation, comme à son habitude, empreint de poésie. Nous suivons les pas d’un beau-père qui emménage dans sa nouvelle famille, et avec elle, de nouvelles traditions.

6. Amazon Prime Video – «An Unlikely Friendship»

Pour sa première publicité de Noël, Amazon Prime Video a décidé de nous faire sourire avec… une hyène : l’animal au cri qui ressemble à un rire (très) désagréable.

7. Orange – «La saison des retrouvailles»

Au côté de Publicis Conseil, Orange célèbre la saison des retrouvailles dans un film retraçant le quotidien d’un adorable bonhomme de neige, qui attend patiemment que l’hiver arrive pour pouvoir jouer dehors.

8. John Lewis – «Unexpected Guest»

Cette année, John Lewis délaisse les animaux mignons et met en scène une extraterrestre qui vient de s’écraser à côté de la maison d’un petit garçon, avec qui elle va se lier d’amitié.

9. Apple – «Saving Simon»

Apple nous raconte l’histoire d’une enfant prête à tout pour sauver un… bonhomme de neige. Sur fond d’ambiance réconfortante de Noël qu’on aime tous, ce film réalisé par Ivan et Jason Reitman mêle humour, naïveté et destin tragique.

10. Bouygues Telecom – «Le Noël qu’on aime»

Les Français ne sont pas toujours d’accord sur tout, mais Johnny Hallyday fait généralement l’unanimité. Bouygues Telecom et BETC Paris rendent un vibrant hommage à l’artiste disparu en 2017 ainsi qu’à tous ses fans sur “La musique que j’aime”.

11. Wonderhood Studios – Rester bloquer sur Zoom pour Noël

Que se passerait-il si vous restiez coincé sur Zoom pour Noël ? C’est ce qu’a imaginé l’agence londonienne Wonderhood Studios avec un père de famille condamné à vivre les fêtes de fin d’année depuis son ordinateur portable.

12. Cultura – «Les cadeaux qui durent»

Pour lutter contre la surconsommation débordante des fêtes de Noël, Cultura et l’agence St John’s nous incitent à acheter des cadeaux plus durables. Un film qui vise à faire évoluer les mentalités.

13. Air Canada – «C’est la saison pour croire»

Comme beaucoup, les Canadiens n’ont pas pu voyager ces deux dernières années. Séparés et ayant l’impression de vivre dans une bulle ! Ce spot de Noël qui mêle animation et direct raconte l’histoire de deux personnes séparées par leur boule à neige, vu dans l’œil d’un enfant.

14. Carrefour – «L’ingrédient de Noël»

Cette année pour Noël, Carrefour lutte contre la précarité alimentaire en mettant en lumière les héros du quotidien : les clients et les collaborateurs qui sont mobilisés chaque jour pour aider les plus fragiles. Un film signé Publicis Conseil.

15. Deutsche Telekom – «Le plus gros cadeau»

Un enfant interagit en ligne avec son grand-père au sujet de son cadeau de Noël, qu’il espère toujours plus grand. Un film de DDB Budapest qui montre la relation touchante et maladroite d’un papy et son petit garçon à distance, que les écrans rendent plus facile.

16. Extra Gum : «Together Again»

Pour beaucoup, les fêtes de Noël sont synonymes de dîners gênants, cadeaux déplacés, ennuis lors des débats familiaux… C’est pourquoi Extra Gum nous montre que mâcher un chewing gum nous évitera ces situations embarrassantes dont on saurait se passer pour Noël. Mâchez vos mots, mâchez un chewing-gum, Emile.

17. Bouygues Telecom – Le Whatsapp du Père-Noël

On retrouve une fois encore Bouygues Telecom et BETC Paris, qui nous a dévoilé le 06 de l’homme barbu le plus prisé de la planète dans une édition qui va encore plus loin que les deux années précédentes.

18. Allianz – XMAS RUNMIX

Pour motiver les français à faire du sport et garder la forme pendant les fêtes (oui oui), Allianz et Ogilvy Paris ont créé XMAS RUNMIX : un morceau de musique de 30 minutes à écouter pendant sa session de sport, qui reprend les titres phares de Noël remixés par l’artiste électro Møme.