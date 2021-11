Pour Noël, Amazon Prime Video nous fait sourire avec une hyène

Un animal sous-côté.

Pour sa toute première publicité de Noël, Amazon Prime Video a voulu nous donner le sourire avec… une hyène. Loin de l’univers mignon du chien et du pingouin de John Lewis, le service de vidéo à la demande a fait le choix original de mettre en scène un animal connu pour son cri ressemblant à un rire (très) désagréable.

An Unlikely Friendship dépeint l’amitié d’un gardien de zoo (grincheux et solitaire) et d’une hyène, partageant tous les deux le même amour pour le divertissement et les comédies. Ensemble, ils enchaînent les fous rires à longueur de journée, où qu’ils soient. Ce spot nous rappelle la joie de vivre que les animaux savent si bien nous transmettre, en sachant particulièrement nous faire sourire. Tout comme John Lewis avec son extraterrestre, Prime Video réussit à nous communiquer la magie de Noël à travers une créature touchante et attendrissante. Le tout, en rappelant que les films, séries et autres divertissements nous rassemblent, et que chaque sourire raconte une histoire.



Prime Video s’est engagé à faire un don de 100 000 £ (environ 118 000 euros) à Pets As Therapy, un organisme de bienfaisance britannique qui travaille avec des bénévoles pour la santé et leur bien-être des animaux.