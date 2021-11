John Lewis est de retour pour un Noël extraterrestre

Bisou intergalactique.

On le sait tous maintenant, Noël arrive à grands pas. L’occasion pour John Lewis de faire un film, comme à son habitude, empreint de poésie, d’émotions et de (surtout) beaucoup d’amour à l’approche des fêtes de Noël.

Après avoir fait circuler l’amour dans un film de Noël marqué par l’épidémie, l’entreprise britannique met la barre haut dans son dernier film Unexpected Guest.

Au risque de vous décevoir, cette campagne ne met en scène ni chien, ni penguin, ni autres animaux mignons. La créature mise en avant n’est autre qu’une… extraterrestre, Skye, venant de s’écraser à côté de la maison d’un petit garçon, Nathan. Comprenant rapidement qu’elle ne connaît rien à Noël, Nathan l’initie aux valeurs et petits rituels de cette fête réconfortante. Au programme pour la voyageuse de l’espace : décoration de sapin, dégustations de tartes, bataille de boules de neiges, film romantique… Mais à peine la journée terminée, c’est le moment de repartir pour Skye qui vient de réparer son vaisseau. Mais ce n’est pas sans avoir partagé le dernier rituel de Noël : la remise de cadeau.

C’est dans un spot débordant d’affection que John Lewis nous montre la magie de Noël dans les yeux de quelqu’un qui ne l’a jamais vécue.

Une version du pull de Noël de Skye offert par Nathan sera disponible dans les boutiques John Lewis sur johnlewis.com en tailles homme, femme et enfant. L’entreprise reversera 10% des bénéfices de chaque pull vendu à parts égales à son association Give a Little Love et ses partenaires caritatifs FareShare et Home-Start UK.