Bouygues Telecom rassemble les fans de Johnny Hallyday pour Noël

Le boss est de retour.

Après John Lewis, c’est au tour de Bouygues Telecom de sortir son film de Noël #LeNoelQuonAime en novembre avec l’agence BETC Paris. Noël est le moment de l’année où l’on ressent un fort besoin d’être ensemble. C’est pourquoi cette année, l’opérateur voulait mettre tout le monde d’accord, surtout après des fêtes perturbées par la pandémie.

Les Français ne sont pas toujours d’accord sur tout, mais Johnny Hallyday a su traverser les époques et fédérer plusieurs générations. Bouygues Telecom a voulu rendre un vibrant hommage à l’artiste disparu en 2017 ainsi qu’à tous ses fans. C’est donc sur la chanson “La musique que j’aime” que l’on tombe sous la charme du dernier film de Noël de Bouygues. Chaque année, que le film de Noël de l’opérateur soit touchant, plein d’ironie ou mette en scène un papa “has been”, les musiques choisies contribuent à l’entrain de la prise de parole.

“La musique est devenue au fil des années un élément à part entière des campagnes Bouygues Telecom, et spécialement pour Noël. Cette fois, la musique est le sujet principal, à travers notre idole des jeunes (des très jeunes et des moins jeunes) pour exprimer ce qu’est le blues, euh non, pour exprimer le partage et la joie de se retrouver ensemble”, nous précise Stéphane Xiberras, président et directeur de la création de BETC.

D’une pierre deux coups, le duo agence-annonceur invite l’un des chanteurs les plus prisés de sa génération, tout en soulignant la qualité de ses réseaux mobiles 4G et 5G qui permettent aux Français de garder le contact – en chantant – où qu’ils soient.

Réalisé par Rudi Rosenberg et produit par Division, le film a été lancé en format événementiel le vendredi 12 novembre en prime time sur TF1. Il sera bientôt rejoint par une opération social media invitant les Français à partager leur interprétation de La musique que j’aime à travers un film inédit aux airs de grand clip collaboratif, diffusé en TV et en digital.