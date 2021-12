Le WhatsApp du Père Noël est de retour avec Bouygues Telecom

Fidèle au poste, il a toujours le même numéro…

L’an dernier, le Père Noël de Bouygues Telecom recevait 3 millions de messages sur WhatsApp pour autant de vidéos personnalisées en retour. Après un tel succès, l’opérateur de télécommunications, aux côtés de BETC, BETC Fullsix et Voxygen, a décidé de le faire revenir dans une édition qui va encore plus loin que les deux années précédentes.

Bouygues Telecom nous dévoile le 06 de l’homme barbu le plus prisé de la planète. Un numéro qui nous permet d’obtenir une vidéo personnalisée en direct de la Laponie. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de lui écrire sur WhatsApp au 06 44 63 50 26, et votre message sera retranscrit en vidéo par le Père Noël, lui-même.

Ce service, gratuit et accessible à tous, fut comme l’an dernier un défi technique relevé en plusieurs étapes. Un bot vidéo WhatsApp a été développé grâce aux technologies de deep-learning (algorithmes qui miment les actions humaines), de computer vision (images captées par une caméra) et de text-to-speech (transformation d’un texte en audio).

De plus, « un vrai comédien a été choisi pour enregistrer une liste de phrases construites (…) pour contenir des expressions spécifiques au langage du Père Noël. » complète Christian Sassady, key account manager chez Voxygen.

De cette façon, Bouygues Telecom permet à tous les Français d’obtenir de manière simple un message vidéo personnalisé du Père Noël grâce à une plateforme de marque centrée sur l’humain, qui place la technologie au service de la magie de Noël. L’opération #AllôPapaNoël sera lancée avec un dispositif social media et VOL qui accompagne l’opération et retrace les réactions des premiers enfants à avoir eu la chance de recevoir une vidéo du Père Noël.

Pour prolonger l’expérience auditive, un podcast de 6 épisodes va être lancé, dans lequel chaque semaine deux épisodes de Valentin le lutin seront dévoilés autour d’une intrigue qui concerne le Père Noël, pouvant bien remettre en question sa tournée.

Une journée événementielle sur Twitter est également prévue le 23 décembre 2021, lors de laquelle Le Père Noël prendra les rênes – ou les rennes – du compte Bouygues Telecom.

Cette campagne est une manière pour Bouygues Telecom de permettre de passer une fin d’année plus chaleureuse et positive que l’année 2020 ne l’a été !

Pour joindre le Père Noël, rendez-vous aujourd’hui sur WhatsApp au 06 44 63 50 26 ou scannez ce QR code pour être redirigé sur WhatsApp. #AllôPapaNoël #OnEstFaitPourÊtreEnsemble

Voici un exemple de vidéo personnalisée