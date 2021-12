Que se passerait-il si vous restiez coincé sur Zoom pour Noël ?

Un conte de Noël Black Mirroresque.

Depuis 2020 et la pandémie, les outils de visio conférence nous sont devenus familiers. Peut-être même un peu trop. Pas une réunion, interview, un appel ou un « apéro » qui ne se passe sur Zoom, Teams ou Google Meet si bien que la Zoomite a remplacé la réunionite. On ne passerait pas un peu notre vie en visio ? Et si, vous restiez littéralement bloqué dans l’un de ces appels ? C’est le parti pris de l’agence londonienne Wonderhood Studios dans ce conte de Noël pas franchement réjouissant.

Coincé dans un appel en visio, un père de famille est condamné à vivre les fêtes de fin d’année depuis son ordinateur portable. Filtres apposés par ses enfants, jeu de société en famille, et même tentative de jeu sexuel avec le pavé tactile, rien n’y fait, c’est déprimant à souhait.

Pour pallier cette déconvenue, la famille tente de l’inclure dans leurs festivités : du repas de famille à l’apéro entre amis en passant par une ouverture des cadeaux forcément impossible. La distance numérique qui les sépare est infranchissable.

Le message est limpide : il y a un temps pour nous, décrochez de vos appels pour les fêtes si vous ne voulez pas manquer tous les bons moments qu’elles procurent.

L’agence le précise d’ailleurs sur Twitter, l’entreprise fermera ses portes du 24 décembre eu 4 janvier : « Donc si vous ne nous appelez pas, nous ne vous appellerons pas. Allez profiter ! »