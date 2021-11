Pour Noël, Carrefour lutte contre la précarité alimentaire

Avec une cuillère à soupe de solidarité.

Il y a deux ans, Carrefour remerciait ses clients pour Noël. Cette année, l’enseigne met en lumière les héros du quotidien, entre autres, les clients et collaborateurs qui sont mobilisés chaque jour pour aider les plus fragiles.

Comme l’explique Caroline Dassié, directrice exécutive marketing, marque, datas & client du groupe Carrefour “nous nous adossons depuis plus de 30 ans auprès des plus démunis, avec notamment de nombreuses actions en leur faveur”, en soutenant des associations nationales telles que les Banques Alimentaires, Les Restos du Coeur, le Secours Populaire ou encore la Croix Rouge. La marque de grande distribution organise également des “collectes quotidiennes d’invendus dans les magasins Carrefour au profit de 1600 associations partout en France.”, précise Caroline Dassié.

C’est au côté de Publicis Conseil que Carrefour fait la démonstration de son engagement face à la précarité alimentaire dans une campagne télévisée. Un film qui mêle toutes générations confondues et bénévoles œuvrant main dans la main pour offrir un peu de magie aux personnes en situation de précarité. Dans ce spot, la marque annonce également offrir :

– 500.000 repas aux plus démunis.

– Jusqu’à 50.000 repas supplémentaires dans un dispositif spécial sur Youtube. L’influenceur Teeqzy interpellera les viewers pour regarder le film de Noël jusqu’au bout, et réagira en même temps aux différentes scènes du film.

– 1 repas aux Restos du Cœur pour chaque bûche aux marrons signée Jean Imbert achetée, dispositif relayé en magasins et social media.

– Reçoit dans ses magasins des collectes des Banques Alimentaires. Carrefour lance une campagne radio et social media qui invite les consommateurs à se rendre dans ses magasins mais aussi chez ses concurrents #EspritDeNoël.

Ce film touchant souhaite illustrer l’esprit de solidarité et d’engagement qui anime les équipes de Carrefour, c’est également une belle manière pour la marque de grande distribution de remercier son personnel et ses clients pour leurs prouesses quotidiennes.

« Rien n’est plus fort que la voix et les visages de celles et ceux qui agissent chaque jour pour aider les autres. Nous avons cherché à capter dans cette ode à la solidarité toute la poésie de la réalité et du quotidien. » précise Marco Venturelli, président de Publicis Conseil en charge de la création.