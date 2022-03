Le palmarès du Grand Prix de la Communication Extérieure 2022

Encore une victoire de Magic Beau Gosse.

Du 10 au 12 mars ont eu lieu à Rotterdam les délibérations du 47e GPCE, le Grand Prix de la Communication Extérieure. Les membres du jury présidé par Mélanie Pennec (DDB Paris) ont débattu pendant 2 jours pour récompenser les meilleures campagnes d’affichage de l’année écoulée.

La Réclame était présente à Rotterdam, et a pu découvrir les analyse des jurés suivants: Olivier Altmann / Altmann+Pacreau, Patrice Dumas / DDB Paris, Gilles Fichteberg / Rosapark, Alexandre Fort / la chose, Constance Godard / Buzzman, Pascal Gregoire / Justement, Olivier Lefebvre / FF, Lena Monceau / TBWA Paris, Juana O’Gorman / Ogilvy Paris, Sarah Rebiere / Talkie Walkie, Guillaume Sabbagh / Publicis Conseil, Aurélie Scalabre / BETC, Manoelle Van Der Vaeren et Mathieu Vinciguerra / WNP.

« Un jury qui représente toutes les facettes de la Communication Extérieure. Des plus traditionnelles, les images et les mots, aux plus contemporaines, les activations digitales. Il y a dans ce jury des piliers du Grand Prix dont il est inutile de citer le palmarès, mais aussi de nouveaux membres. On y retrouvera deux Grand Prix 2021 à Cannes, ainsi que deux des meilleurs rédacteurs de la dernière édition du Club des Directeurs Artistiques. » déclare Mélanie Pennec.

Voilà pour le name dropping. Place maintenant au palmarès 2022 du GPCE !

Grand Prix

Marcel / Prime Video / Orelsan

Prix distribution

Autosphère

Back Market

Buzzman / Mon-Marche.fr

Prix mode / prêt à porter

Buzzman / Camaieu / À la ville

Prix automobiles / deux roues / services auto

Buzzman / Citroën AMI

Volkswagen entretien

Prix banques / assurances

Buzzman / Boursorama / Vous savez qui

Prix équipement maison / produits entretien

Buzzman / Starwax / Aussi maniaques que vous

Prix média / édition / jeux

20 Minutes

Romance / Europe 1 / Écoutez le monde changer

Romance / Europe 1 / Écoutez le monde changer 2

Prix com culturelle / cinéma / spectacles vivants / musées

Fred & Farid / Pathé Gaumont / Compare the screen