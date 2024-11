Pour Halloween, KFC vous a fait hurler

Sauter d'effroi sur la promo.

La période d’Halloween est propice aux déguisements, à la récolte de bonbons et aux frayeurs. Tout cela, symbolisé dans cette formule in english : treat or trick (des bonbons ou un sort !). Un moment opportun pour les marques souhaitant s’intégrer dans ce moment culturel importé du pays de l’Oncle Sam.

Cette année, KFC France, en partenariat avec l’agence Havas Paris, a décidé d’éveiller les peurs de ses clients à travers une campagne TikTok effrayante et innovante : les Jump Scare Promo. Le concept ? Glisser un code promo à sensation forte au sein de ses vidéos TikTok, plongeant les spectateurs dans une ambiance de film d’horreur tout en les récompensant d’une promotion exclusive.

Les classiques de l’épouvante, de The Ring à Shining en passant par L’Exorciste ou Le Projet Blair Witch, servent d’inspiration à KFC pour surprendre ses fans, les 666 premiers utilisateurs du code KFC666 pourront accéder à un Menu 10 tenders pour seulement 6,66 €.

L’opération, 100 % ancrée sur TikTok, s’est également appuyée sur la créatrice de contenu Maddy Gueguen (@Maddys_Healthy), suivie par plus de 1,4 million de fans, pour piéger sa propre communauté dans un sursaut de frissons… et de plaisir.

@maddys_healthy Imaginez juste ma réaction 😂 Et toi c’est quoi la pire phrase qu’on t’ait dite pour te quitter ??? Venez on va tous se consoler ensemble demain avec le menu 10 tenders à 6,66€ chez @KFC France . Collaboration commerciale. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. #kfc #tenders #bonplan #tiktokfood ♬ son original – maddys_healthy

