Tremblez… le dévendeur de l’Ademe est de retour ! (Mais ne l’appelez plus ainsi)

Le vendeur atypique s'en prend à Shein.

À l’approche du Black Friday et de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), l’ADEME, en collaboration avec le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, dévoile un nouveau volet de sa campagne en faveur de la consommation responsable. Portée à nouveau par l’agence Havas Paris, cette prise de parole marque le retour du « dévendeur », qui ne doit plus être nommé ainsi après la controverse médiatique de la campagne de 2023, nourrie aussi bien par les associations de commerçants que par le ministre de l’Économie de l’époque, Bruno Le Maire.

Pour cette saison 2, le « vendeur atypique » a une nouvelle cible : l’ultra fast fashion (pour ne pas dire Shein ou Temu), ce qui ne fera crier personne au scandale puisque ces deux géants chinois – représentant 22 % des colis français selon la Poste – sont de parfaits ennemis communs pour tous les commerces et marques françaises. Saluons l’habilité ici de l’ADEME et de son agence qui arrivent à capitaliser sur la sympathie de son personnage tout en gommant son nom polémique.

Et comme l’Ademe fait bien les choses, ce nouveau film a lui aussi obtenu le label Ecoprod 3 étoiles grâce à l’accompagnement d’A Better Prod comme le précise Valérie Martin, Cheffe du service Mobilisation Citoyenne et Médias de l’Ademe.

Écologie toujours : cette nouvelle saison reprend par ailleurs 3 films de la saison 1 : le lave-linge, la ponceuse et le smartphone. Ces spots ont été notamment reconditionnés pour ne plus citer le terme « dévendeur ».

Reste à voir si ce second temps fort saura calmer les pulsions irraisonnables des consommateurs lors du Black Friday du 29 novembre prochain. Avant d’acheter du neuf, il n’est plus que jamais urgent de se poser les bonnes questions : ai-je vraiment besoin de cet objet ? Serait-il possible de l’emprunter ou de le louer ? De réparer l’existant ? Ou d’opter pour de la seconde main ? Autant de questions que l’on peut retrouver sur le site epargnonsnosressources.gouv.fr.