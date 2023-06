Planning stratégique : le palmarès des CPS Awards 2023

Une cérémonie pleine de petites pépites.

La remise des prix des CPS Awards 2023 se déroulait hier soir à Paris, présidée par Sébastien Genty, fondateur du Collectif du Planning Stratégique et animée par le journaliste François Saltiel. 17 pépites attribuées par le collectif, ont été remises pour récompenser la justesse des stratégies étudiées en avril dernier, soit 5 ors, 4 argents et 8 bronzes, en plus d’une jeune pépite, un prix attribué à des étudiants ayant parfaitement répondu à un brief d’annonceur.

Comme à l’habitude du Collectif du Planning Stratégique, un livre regroupant toutes ces campagnes sera bientôt disponible à la commande sur le site, en tant qu’outil de compréhension, de partage et de travail autant pour les professionnels que pour les étudiants.

Découvrez maintenant le palmarès de la 5ème édition des CPS Awards !

5 Pépites d’or

Back Market – New Is Old – Marcel

FNAC – Unrecommended by the algorithm – Publicis Conseil

NRJ Mobile – Ça vaut carrément le coup – Romance

Santé publique France – Faire bouger les ados – Romance

Santé publique France – Mois Sans Tabac 2022 – DDB Paris

4 Pépites d’argent

FDJ – Les règles du joueur – Havas Paris

Lidl – Vous aimez déjà Lidl – Marcel

Superprof – Super énervant – Buzzman

Ubisoft – Just Dance 2023 – DDB Paris

8 Pépites de bronze

Burger King – Iconicité – Buzzman

DGFiP – L’impôt S’adapte À Votre Vie – Insign

Doctolib – Soigner, C’est Bien Plus Qu’un Métier – Ogilvy Paris

Grand Frais – Le Magasin Qui Donne Faim – Rosa Paris

Groupe Volkswagen – 1000 Talents – DDB Paris

Ionos – Le Bon Entrepreneur – Steve

La Vie – Bacon Végétal – Buzzman

McDonald’s – Emily In Paris X McBaguette – Starcom

Jeune Pépite

Lissandra Mercé et Chaima Sassi, étudiants à Sup de Pub Paris, pour leur recommandation proposée à TGV INOUI dans le cadre de ce prix, en partenariat avec le Club des Annonceurs.

Les membres du jury

Briard Clotilde – Les Echos, Buanec Laurent – Twitter, Chéry Stephane – Club des Annonceurs, Chouéri Céline – CPS, Creuzot David – Konbini, Curt Lionel – MNSTR, du Peloux Gaetan – Marcel, Hervé Alexandre – Romance, Lartigue Guillaume – Steve, Leboulaire Maud – Google, Levy Nicolas – CPS, Marti Caroline – Celsa, Martin Guillaume – CPS, Marty Paul – Herezie, Musnik Isabelle – Influencia, Richardot Valentin – J’ai Un Pote dans La Com, Soin Emmanuelle – Omnicom Media group France, Tourtoulou Anne-Sophie – HEC, Vincent Anne – TBWA.