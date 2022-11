La fête n’est jamais finie avec Just Dance

Pour allumer le feu sur petit écran.

“Just Dance”, l’une des licences de jeu vidéo les plus importantes au monde, n’est pas prête d’éteindre les projos de sa piste – le dernier opus et ses 40 nouvelles musiques sont désormais disponibles. Ubisoft renouvelle l’expérience et revoit son interface pour le plus grand plaisir des joueurs adeptes de moonwalk. Parmi les nouveautés de ce nouvel opus : le mode multijoueur en ligne : celui-ci vous permet d’accorder vos violons avec les partenaires de danse du monde entier, n’importe où, n’importe quand.

Pour l’occasion, le géant français du jeu vidéo a orchestré une campagne mondiale aux côtés de DDB Paris. Le duo a lancé une série de 5 films qui donnent envie de se trémousser, frétiller, sautiller, se tortiller…. Dans ces spots, différents personnages continuent de danser devant leur écran, bien qu’autour d’eux la fête ne bat plus son plein. Une définition créative et un point d’orgue qui reflète les nouvelles ambitions de la licence “Just Dance 2023”, à savoir devenir la plateforme jours et nuits de tous les danseurs de la planète. De tout le monde en sommes, puisque selon Ubisoft et DDB, tout le monde a été danseur dans sa vie.

Retrouvez dès maintenant ces spots publicitaires en TV, VOL ainsi que sur YouTube et sur l’ensemble des réseaux sociaux.