Doctolib remercie tous les soignants de France pour sa première campagne de marque

Doc So Libre.

Dans une volonté de témoigner de son engagement aux côtés du personnel soignant, l’application de rendez-vous médicaux Doctolib dévoile sa première campagne de marque : “Soigner, c’est bien plus qu’un métier”, en collaboration avec l’agence Ogilvy Paris. Un film soigné de 1 min 52, réalisé par Sidney van Wichelen pour Players Paris, qui nous rappelle à tous l’importance prise par l’entreprise française ces dernières années.

En 2013, la startup ne comptait que trois collaborateurs. Huit ans plus tard, la voilà forte de pas moins de 2 800 personnes en France, Italie et Allemagne, permettant 70 millions de patients de prendre rendez-vous chez 340 000 praticiens de santé. Période de pandémie oblige, l’outil de prise de rendez-vous a véritablement changé de dimension fin 2020, en comptabilisant 84,8 millions de demandes via sa plateforme.

Vous l’aurez compris, Doctolib a facilité la vie des médecins libéraux et des hôpitaux, acculés en période de pandémie, tout en renforçant l’importance du numérique dans la société actuelle. Pour ce spot, co-construit avec son propre comité médical, Doctolib a fait appel à d’authentiques professionnels de santé ainsi qu’à de vrais patients pour rendre un hommage sincère aux soignants. Chaque jour, il est vrai, ces derniers font beaucoup plus qu’un seul métier. Merci à eux !