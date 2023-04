Ryan Gosling crèverait l’écran pour une montre TAG Heuer Carrera 60e anniversaire

Spoiler : c’est ce qu’il a fait.

Depuis 2021, la manufacture horlogère suisse TAG Heuer a choisi Ryan Gosling, la vedette de Drive, comme ambassadeur pour renforcer son image de marque auprès des amateurs de montres de luxe. Cependant, selon l’agence DDB Paris en charge du nouveau spot “The Chase of Carrera”, l’acteur serait devenu tellement accro à la marque qu’il en viendrait à dépasser les bornes sur le plateau de tournage. Ces stars sont décidément toutes les mêmes…

Ses mèches blondes sont aussi fines qu’une aiguille. Son style est réglé comme une horloge. Son sourire, lui, ferait presque le tour du cadran, et c’est en partie pour cela qu’il fait tourner bien souvent des têtes. Vous l’aurez compris, Ryan a tout pour lui hormis du temps. Enfin, plus précisément, hormis une montre automatique Carrera sur bracelet en cuir noir dont seul l’horloger suisse TAG Heuer a le secret. Il faut dire qu’il en est tombé sous le charme depuis le tournage du blockbuster “The Gray Man” sorti récemment sur Netflix. Pas de soucis pour lui, c’est une star, le studio la lui donnera volontiers en fin de tournage. Qui oserait donc lui barrer la route ?

En plus de son casting prestigieux et de son humour, le film cache bien des surprises. Les apparitions du jeune Jack Heuer, de la pilote Jacqueline Evans de Lopez et du cascadeur-réalisateur David Leicht (Bullet Train) enrichissent l’histoire de clins d’œil subtils qui raviront les fans et les observateurs attentifs. Le film rend ainsi hommage à l’esprit du chronographe mythique des courses automobiles qui célèbre cette année ses 60 ans.“Nous avons pu adopter un ton complètement inattendu car TAG Heuer a toujours été une marque innovante et un peu à part, qui ose faire les choses différemment. Nous voulions rendre hommage à cet état d’esprit en créant une communication aussi audacieuse que l’est la Carrera, en dépassant le cadre traditionnel de la publicité et de l’horlogerie.”, précise Alexander Kalchev, directeur de la création de DDB Paris.

Qui plus est, la campagne fera vrombir son moteur tout au long de l’année, avec des affichages outdoor, des prints et des contenus exclusifs tels que des making-of et des bêtisiers sur les réseaux sociaux. Alors, moteur… Action !

Le film de 5 minutes