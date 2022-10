Vous n’avez pas commencé à fumer seul, vous n’arrêterez pas seul

30 ans que vous vous dites : “C’est dégueulasse, plus jamais je retouche à ça”.

Le mois sans tabac se déroule en novembre, mais vous pouvez toujours prendre un peu d’avance. Pour rappel, cet événement annuel – à l’initiative de Santé publique France et du Ministère de la Santé et de la Prévention – permet aux fumeurs de bénéficier d’un accompagnement quotidien pour arrêter le tabac, première cause évitable de mortalité en France.

Pour l’occasion, le service gouvernemental s’est associé à l’agence DDB Paris afin de concevoir une campagne scindée en trois spots – réalisés par Emma Luchini – traitant la manière dont trois protagonistes ont commencé à fumer, c’est-à-dire entourés de leur bande d’amis à l’adolescence. Influence des copains, curiosités et envie de s’intégrer, chacun avait ses raisons de commencer. Voici les leur :

« Vous n’étiez pas seul quand vous avez commencé. Vous ne serez pas seul pour arrêter ». Un message fort et non culpabilisant qui replonge les fumeurs dans les méandres de leurs premières bouffées, mêlant adrénaline, capotages et toussotements.