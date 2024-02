Les meilleures pubs du Super Bowl 2024

La grande finale de la publicité américaine.

Alors que Las Vegas se prépare pour une nuit de légende, accueillant le Super Bowl 2024, dans la nuit du 11 au 12 février à 0 h 30 heure française, l’excitation est à son comble. L’équipe des Kansas City Chiefs et celle des San Francisco 49ers se préparent pour ce qui s’annonce comme un match épique et inoubliable. Ce n’est pas le seul match que le public va devoir suivre et contempler – le monde entier se prépare pour la plus grande soirée de publicité de l’année.

Avec plus de 115 millions de spectateurs, le « Big Game » de 2023, a été une audience record de ces dernières années pour cette finale de la NFL. Le retour de Rihanna sur scène avait d’ailleurs énormément séduit le public, contribuant à cette hausse de visibilité. Cette année, c’est Usher qui se chargera de l’entracte musical.

Comme d’habitude, le diffuseur CBS Sports a vendu tous ses espaces publicitaires pour le Super Bowl, avec des spots de 30 secondes pouvant atteindre les 7 millions de dollars.

Le Big Game promet d’être divertissant et époustouflant, mêlant la culture pop à celle du sport. Taylor Swift sera dans le public pour soutenir son partenaire Travis Kelce, joueur dans l’équipe des Kansas City Chiefs. La star internationale de musique est très attendue par ses fans et apporte encore plus de visibilité à l’événement, ce qui amènera – qui sait – une nouvelle génération de supporters de la NFL.

Uber Eats et l’amnésie des Beckham

Le livreur Uber Eats en Rolls-Royce ? Uber a sorti à l’occasion du Super Bowl un teaser parodiant la scène culte du documentaire sur la famille Beckham. « Sois honnête », c’est ce que David dit à sa femme face aux propos réducteurs et maladroits qu’elle emploie pour décrire le Big Game.

Quelques jours plus tard, dans le véritable spot qui sera diffusé pendant le match, Uber Eats a réuni Jennifer Aniston, David Schwimmer, Usher, le couple Beckham et Jelly Roll – tous touchés par une soudaine amnésie – Jen alias (Rachel) ne se rappelle pas de son co-acteur David (Ross). Nous ne sommes pourtant pas prêts d’oublier ce couple fictif de la série Friends ! Étaient-ils en break ?

Dove et l’empowerment par le sport

La confiance en soi est un sport ? Malgré les échecs, les chutes, les blessures, les jeunes athlètes ont toujours la soif de réussir et de se dépasser, mais malheureusement, le manque de confiance dans leur corps engendre près d’une fois sur deux l’abandon de leur pratique sportive à l’adolescence.

Dove s’associe à Nike pour créer le programme Body Confident Sport qui permet aux jeunes filles de prendre confiance en elles lorsqu’elles font du sport. L’agence Ogilvy a contribué à la réalisation d’un évènement et d’une campagne vidéo qui seront diffusés lors du Super Bowl – le moment parfait pour apporter un soutien émotionnel aux jeunes filles qui suivront l’évènement.

State Farm s’en prend à l’accent de Schwarzenegger

Neighbaaa ? Arnold Schwarzenegger devient le héros de ses neighbah… neighbors. L’assurance State Farm nous plonge dans l’envers du décor de son film d’action plein de rebondissements – une maison en feu, un tour en hélicoptère, un atterrissage en deltaplane avec des moutons. Mais aucune des scènes ne satisfait le réalisateur à cause de la prononciation quelque peu ratée de l’ancien culturiste autrichien le plus célèbre de l’Histoire. To be continued… La suite du film sera révélée au moment du Super Bowl.

Oreo et les drôles d’habitudes des Kardashian

Un retour dans le temps ? La marque Oreo nous replonge dans les débuts de Keeping up with the Kardashians, la télé-réalité sur la famille Kardashian / Jenner. Khloé a dédié une vidéo entière sur sa chaine YouTube, montrant comment elle empilait ses Oreos dans des bocaux. La marque de biscuits s’est donc empressée de réaliser un pub avec Kris Jenner servant de bande-annonce à un spot publicitaire qui apparaîtra lors de la finale de la NFL, montrant l’importance des Oreo dans la vie de sa famille.

T-Mobile

Momoa annule le Super Bowl ? À l’occasion du Super Bowl, l’opérateur mondial de téléphonie, T-Mobile, lance une publicité musicale pour promouvoir son service de partage de connexion 5G. Jason Momoa, alias Aquaman est de la partie en interprétant la célèbre musique What a Feeling de Flashdance avec des paroles quelque peu… différentes. Ce qui semble plaire fortement au public selon System 1.

Vendez votre maison en plein Super Bowl avec Opendoor

Vendre une maison au Super Bowl ? Opendoor, le service d’achat et de revente de biens immobiliers en ligne, s’invite au Big Game pour montrer sa Big Innovation. Le processus de commercialisation d’un bien peut parfois s’avérer compliqué et long, mais Opendoor et l’agence Mischief ont la solution : grâce à un système de rachat cash des maisons via une courte visite à distance (à peine quelques minutes, moins qu’un half time show), la vente est quasi garantie, puisque c’est Opendoor qui achète le bien, et non un tiers.

Le very bad trip de Popeyes

L’acteur d’origine sud-coréenne Ken Jeong, connu pour son rôle dans Very Bad Trip, découvre un monde dans lequel les ailes de poulet n’ont jamais été inventées. Et encore moins mangées. Un concept déroutant pour Popeyes, une chaine de restauration rapide concurrente de KFC.

Les Scorsese créent un site web pour Squarespace

Cette année, Squarespace a fait appel à Martin Scorsese et à sa fille Francesca, plongeant dans une vision de la vie humaine absorbée par le monde numérique. Cette collaboration marque la dixième campagne de Squarespace pour le Super Bowl, mettant en avant son engagement envers le design et la créativité, essentiels pour transformer les idées en réalité via un site web. L’implication de Scorsese, légende du cinéma, ainsi que de sa fille Francesca, est un moment inattendu.

Les mulets de Kawasaki

Les animaux aussi ont des mulets ? Entre un chien, un aigle, une tortue et un ours, nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec le constructeur automobile Kawasaki qui fait son entrée au Super Bowl. Le catcheur américain Steve Austin est aussi de la partie, au volant de cette voiture magique qui transforme les cheveux et pelage en véritable coupe mulet tendance et charismatique… si vous êtes restés bloqué dans les années 80.

L’improbable rencontre du beurre de cacahuète et du céleri branche

On l’ignore, mais lors du Super Bowl, des millions de céleris ne servent que de faire-valoir à des pilons de poulet, pour ensuite finir au compost. Dans un grand élan de générosité, la marque de beurre de cacahuète Jif se propose d’être le partenaire d’apéro de ces crudités. Céleri + beurre de la cacahuète, un duo était né. Va-t-il devenir populaire ? C’est tout le mal que l’on souhaite aux poules et au public américain.

À suivre…

Le match publicitaire ne fait que commencer ! Cet article sera mis à jour jusqu’à lundi matin, au lendemain du match.