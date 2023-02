Les meilleures pubs du Super Bowl 2023

Garanti sans Tom Brady ni cryptomonnaie cette année.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le Super Bowl se tiendra au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona. Si cette 57e édition devrait rassembler une fois de plus une centaine de millions de téléspectateurs, nul doute que le retour de la superstar Rihanna y jouera pour beaucoup. 7 ans après son dernier concert – et 4 ans après avoir refusé de participer à l’évènement – la chanteuse aux neuf Grammy Awards honorera la mi-temps du rendez-vous sportif le plus populaire des États-Unis afin de « représenter les femmes noires« .

Du côté des publicitaires, après des audiences en rebond de 16 % l’année dernière, le record du spot le plus cher de l’histoire du show vient d’être battu avec 7 millions de dollars pour 30 secondes de diffusion. Et point d’annonceurs liés aux cryptomonnaies cette année, après le scandale FTX, aucun acteur du secteur ne se risquera à un investissement aussi important. Peu importe, c’est loin d’être la fin du monde qu’imaginait Blockbuster.

Bien entendu, comme chaque année depuis des décennies, un gratin de stars bien garni devrait assaisonner les spots TV de cette grande finale du football américain. Alors installez-vous dans votre fauteuil, bien gentiment, la Draft List du top des publicités du Super Bowl 2023, c’est maintenant.

M&M’s X Maya Rudolph – Prix fruit de mer

Tandis que ses célèbres mascottes « spokescandies » se refont un lifting pour un temps encore indéterminé, la marque polychrome, M&M’s, a engagé Maya Rudolph, l’une des américaines les plus drôles du pays, en tant que « Chief of Fun ». Et à ce titre, la nouvelle porte-parole lance une idée… atypique : des friandises au chocolat remplies de palourdes et appelées « Ma&Ya’s candy coated clam bites ». Elle qui se disait « amoureuse des bonbons depuis toujours », nous voilà servis.

Pepsi X Ben Stiller et Steve Martin

3 ans que Pepsi ne faisait plus de publicités pour le Super Bowl et les revoila tel un bull rush prêt à sacquer la défense adverse, et en compagnie de 2 légendes de la comédie US s’il vous plait. Dans ces deux spots intitulées « Great Acting or Great Taste ? » – et avec le le hashtag #RealOrActing sur les réseaux – Le « Furniker » Ben Stiller et le « best dad ever » Steve Martin s’interrogent : si le jeux d’un acteur n’est qu’un lot de fausses émotions, les fans font-ils, eux aussi, semblant quand ils disent apprécier le nouveau Pepsi Zero Sugar ? On les laisse en débattre.

Les vidéos de présentation des 2 acteurs :

Paramount+ x Sylvester Stallone

Si les marques s’amusent à lancer des teasers quelques jours avant le show – le fameux Big Game Blitz – on peut dire que la publicité de Paramount+ culmine au sommet question escalade de rire. La nouvelle campagne “Stallone Face” de la plateforme de streaming est une bonne prise quand on connait le Rambo. En compagnie de Dora l’exploratrice, du capitaine Pike et de ses 3 filles, Scarlet, Sophia et Sistine, l’acteur Sylvester Stallone en profite pour faire la promotion de sa série Tulsa King, mais aussi d’une télé-réalité à venir sur le quotidien de sa famille de stars.

Michelob Ultra X Serena Williams – Prix du meilleur swing

Vous la croyiez à la retraite depuis septembre dernier, mais l’ancienne légende du tennis féminin Serena Williams s’est simplement reconvertie golfeuse le temps d’un clip de 3 min (version longue) pour la marque de bières Michelob Ultra – oui encore. Et croyez bien qu’elle n’est pas venue seule : l’acteur vétéran Brian Cox, les basketteurs Jimmy Butler et Nneka Ogwumike, la footballeuse Alex Morgan et l’ancien quart-arrière Tony Romo et même le boxeur Canelo Álvarez foulent également le green à l’occasion du Super Bowl.

Full Swing et Cinderella

Frito-lay X Breaking Bad – Prix de la meilleure cam’

Échanger de la méthamphétamine contre des chips de maïs au cheddar, en voilà une idée digne de Walter White. 10 ans après la conclusion finale de la série Breaking Bad – considérée par certains comme la meilleure série de tous les temps – le duo iconique est de retour dans le business pour la campagne « Breaking Good » de Pop Corners. Une nostalgie des plus croustillantes qui a beaucoup amusé Twitter apparement.

General Motors X Netflix avec Will Ferrell – Prix placement produit

Le grisant – et grisonnant – comique Will Ferrell traverse le multivers (Squid Game, Army of the Dead, Stranger Things) des productions signées Netflix à bord des véhicules électriques actuels et à venir de la marque General Motors. Une collaboration sur le long terme qui en a dans le capot.

Uber Eats X Puff Daddy

Pour la promotion de son programme d’abonnement « Uber One », le numéro 1 des services de livraison a laissé le mic‘ au fondateur du studio Bad Boy Records , Sean Combs alias Puff Daddy, afin de trouver the best « vers d’oreille” ever, une musique qui resterait suffisamment dans notre tête pour contaminer les tympans de tout le monde. Spoiler alert : c’est le hit « What is Love » de Haddaway, sorti en 1993, qui sera finalement choisi par le rappeur. Baby don’t hurt me. Don’t hurt me, no more… aïe, apparemment cela fonctionne bien.

Pringles X Meghan Trainor et son chien Roo

Pour sa campagne « Best of Us », Pringles avait besoin de mettre en lumière une problématique récurrente concernant leurs célèbres tubes de chips, qui arrive à n’importe qui et y compris aux meilleur(e)s. Donc qui de mieux que l’auteure-compositrice-interprète et lauréate d’un Grammy Award, Meghan Trainor, pour en en rire sans le moindre sourire coincé.

Busch Light X Sarah McLachlan

La protectrice des animaux, sauveteuse d’artistes en danger et chanteuse renommée, Sarah McLachlan – connue notamment pour ce doux morceau – est la vedette de la publicité “Shelter” lancée par la marque de bières américaine Busch Light. En compagnie du « Busch Guy » – la mascotte de l’entreprise – l’auteure-compositrice-interprète nous apprend l’art de survivre en milieu sauvage de la plus comique des manières. Ce spot fait suite à « Voice Of The Mountains », dans le cadre d’une série de spots humoristiques lancée par la Busch.

Experian X John Cena

L’acteur mondial de référence dans le traitement de l’information et l’analyse des données, Experian, a beau être fier de ses services d’entreprise, sa plus grande réussite reste quand même celle d’avoir réuni Lila, la célèbre vache mauve Milka (du moins sa doublure) et la superstar du catch – his name is John Cena – dans une seule et même comédie musicale. Assurément un spot à découvrir de bon matin, juste avant un match Chiefs vs Eagles.

Doritos X Jack Harlow et Elton John

L’agence Goodby Silverstein & Partners et la marque de chips tortillas Doritos ont trouvé un nouveau plan de carrière pour le jeune rappeur Jack Harlow adepte de la First Class. Exit les punchlines, place à l’instrument le plus torride de la scène musicale : le triangle. Un succès assuré… si seulement Elton John en personne ne lui avait pas piqué la vedette.

Squarespace X Adam Driver – Prix des effets spéciaux

Réalisé par la cinéaste Aoife McArdle, le spot de science-fiction dure 30 secondes mais il suffit à nous perdre. Le site web créateur de site web, Squarespace, présente une armée d’Adam Driver aux portes d’une singularité numérique. Ni plus ni moins. Une publicité en réalité alternative qui devrait perturber les spectateurs du Super Bowl.

Dunkin’ X Ben Affleck et Jennifer Lopez

La chaîne de restaurant Dunkin’ a recruté Ben Affleck, malheureusement il n’est pas encore en service. De courts teasers sont néanmoins partagés sur l’Instagram de l’enseigne. Alors un peu de patience, c’est chaud et ça arrive.