WARC effective 100 : place aux campagnes et agences les plus efficaces

Aux JO de l’efficacité, la France est 18e.

Le troisième et dernier classement WARC média ​​présentant les campagnes et les entreprises les plus récompensées de 2024 vient d’être révélé. Cette année, la cohérence à long terme, la résolution des défis systémiques et l’innovation du parcours client sont au cœur des campagnes les plus récompensées.

Top campagnes

En tête du classement cette année, « ADLaM: An Alphabet To Preserve a Culture », imaginée par McCann New York pour Microsoft. La marque a collaboré avec les frères Abdoulaye et Ibrahima Barry, qui ont créé l’alphabet ADLaM pour préserver le pulaar, la langue du peuple peul, contribuant ainsi à lutter contre l’analphabétisme et à en faire un mode de communication numérique reconnu mondialement. Un projet qui dépasse le cadre de la communication pour s’ancrer dans un enjeu éducatif global.

En deuxième position, « A Piece of Me » de KPN imaginé par Dentsu Creative Amsterdam s’attaque à un sujet sensible : le revenge porn. Cette campagne a eu un impact considérable : des centaines d’écoles néerlandaises l’utilisent désormais comme support pédagogique.

Enfin, « The Cost of Beauty » de Dove conçue par Ogilvy London ferme les marches du podium mettant en lumière les effets néfastes des standards de beauté imposés par les réseaux sociaux. Une prise de parole en phase avec l’engagement de la marque sur l’acceptation de soi et la santé mentale.

Top agences créatives

Côté agences, Leo India prend la première place du classement après avoir occupé la cinquième place l’année dernière. Cette place est dûe à quatre campagnes classées dans le top 50 pour pour Whisper, Lay’s, Flipkart et Oreo.

Rajdeepak Das, président de Leo Asie du Sud, et Amitesh Rao, PDG de Leo Asie du Sud, ont déclaré : « Être reconnue comme l’agence créative la plus performante au monde est incroyable, car cela confirme notre conviction profonde qu’une véritable créativité est une force capable d’apporter des changements pour les personnes, la planète et les entreprises. Cela témoigne de la culture de Leo Inde, des talents qui y vivent et de nos formidables clients qui, avec nous, continuent de croire au pouvoir de la créativité pour impacter un milliard de personnes. »

Aucun changement aux deuxième et troisième places. Ogilvy Mumbai conserve sa deuxième place, grâce aux campagnes primées de Cadbury, Vodafone Idea, Sprite et Colgate. AlmapBBDO São Paulo conserve sa troisième place avec quatre campagnes classées.

Top agences média

Classé deuxième l’année dernière, Wavemaker Mumbai, prend la tête du classement des agences média en termes d’efficacité, avec trois campagnes dans le top 100 pour Cadbury, Oreo et Colgate

Starcom Chicago et Mindshare New York viennent compléter ce podium avec respectivement trois et deux campagnes dans le top 100.

Top réseau

Pour la troisième année consécutive, Ogilvy est le réseau le plus récompensé en termes de réseau avec 13 campagnes classées, dont trois dans le top 10, et cinq agences dans le top 50.

McCann Worldgroup progresse dans le classement, occupant la deuxième place, contre la cinquième l’an dernier avec un réseau comptant dix campagnes, dont la première, et quatre agences classées. DDB Worldwide occupe la troisième place, avec huit campagnes et huit agences contribuant à son classement.



Top holdings

Chez les holdings, WPP domine le classement, notamment grâce aux performances de ses agences Ogilvy et VML avec huit réseaux classés.

Mark Read, CEO de WPP, a déclaré : « Obtenir la triple couronne du WARC souligne le talent et le dévouement de nos équipes. Ces classements soulignent notre engagement à proposer des idées créatives et innovantes qui génèrent des résultats concrets et une croissance pour nos clients. C’est une grande fierté de voir autant de nos agences reconnues mondialement pour leur travail exceptionnel. »

Omnicom se positionne en deuxième place, suivi de Publicis Groupe en troisième.

Top marques les plus récompensées pour leur efficacité

Une fois de plus, McDonald’s décroche la première place du classement des marques les plus performantes, porté par plusieurs campagnes dont « Big Enough to Make a Difference » et « McDiploma », prolongeant ainsi sa série de victoires à 6 ans consécutives.

Dove poursuit son succès dans le classement, se classant deuxième. Heinz passe de la 24e place l’an dernier à la troisième place en 2025. Mercado Libre, Microsoft et KPN font leur entrée dans le top 10 des marques cette année.

Top marques média

Après plusieurs années parmi les meilleurs annonceurs, McDonald’s atteint la première place des annonceurs pour la première fois cette année. Unilever conserve sa deuxième place à quelques points seulement du haut du podium. Anheuser-Busch InBev est troisième.

Top pays

Les États-Unis continuent de dominer le classement des campagnes efficaces avec 24 des 100 premières campagnes, dont 4 des 10 premières. C’est l’Inde et le Brésil qui ferment les marches de ce podium. La France quant à elle se situe à la 18e place.