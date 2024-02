Jason Momoa annule le Super Bowl à cause d’un problème de connexion

Singing in the pain.

À l’occasion du Super Bowl, T-Mobile, l’opérateur mondial de téléphonie mobile, lance une publicité musicale pour promouvoir son service de connexion 5G. Jason Momoa, alias Aquaman est de la partie en interprétant la célèbre musique What a Feeling de Flashdance avec des paroles quelque peu… différentes.

Dans cette publicité, Zach Braff et Donald Faison, tous deux acteurs dans la série Scrubs, frappent à la porte de Jason Momoa afin de l’avertir que la fête du Super Bowl va être annulée en raison d’un problème de réseau Internet. C’est ici que la musique démarre avec une mise en scène et des paroles les plus folles – Momoa aspergé d’eau après avoir fait une figure impressionnante, jusqu’à ce que l’actrice de Flashdance arrive pour leur demander de refaire la même prestation, mais avec moins de vêtements.

Des célébrités, de l’humour niais, des ailerons de poulet et une grande maison avec des haies bien tondues : voilà probablement l’une des pubs les plus Super-Bowlesques de l’année.

Le spot de 2023

Il y a un an, même équipe, mais avec John Travolta qui reprend un air de Grease. Dur.