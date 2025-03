Avec les Sneaks, Adobe donne un aperçu de ses prochaines innovations martech

Un show réjouissant en compagnie de Ken Jeong (Very Bad Trip).

C’est désormais une tradition lors des grands événements Adobe (MAX et Summit) : les Sneaks concluent la fête. Le principe ? Des membres d’Adobe pitchent leur projet d’innovation, qui résistera ou non à la terrible sélection inhérente à toute roadmap logicielle. Le public est invité à voter pour son Sneak préféré. Est-ce que cela aura un impact sur la survie de celui-ci au sein de l’écosystème Adobe Experience Cloud ? L’avenir nous le dira.

Après les génialissimes Sneaks d’Adobe MAX en novembre dernier, sur la partie Creative Cloud, place à ces pépites d’innovations martech pour conclure l’Adobe Summit 2025.

#ProjetPanorama

Présenté par le frenchie Elliot Puzenat – Senior Staff Designer chez Adobe – #ProjectPanorama a pour but d’améliorer la performance mobile. Ce qui nécessite une compréhension fine de l’engagement utilisateur. Or, il reste difficile pour les marketeurs de saisir l’ensemble des éléments – messages, offres, écrans – qui composent l’expérience client, limitant ainsi leur capacité à opérer des changements réellement impactants. Avec Project Panorama, Adobe propose une nouvelle approche via Journey Optimizer : une cartographie visuelle et en temps réel du parcours in-app, permettant de suivre les performances de chaque écran et les comportements utilisateurs. Ces insights peuvent ensuite être directement exploités pour orchestrer, sans une ligne de code, de nouveaux messages ou offres dans l’application mobile, et ainsi enrichir l’expérience.

#ProjectSlideWow

Combien de millions d’heures passées chaque année par des marketeux à mettre dans un PowerPoint les résultats chiffrés de leur entreprise ? Pour alléger ce travail de “data storytelling”, Adobe lance Project Slide Wow : un outil qui transforme automatiquement les données de Customer Journey Analytics en présentations visuelles prêtes à l’emploi. Exportables dans PowerPoint avec graphiques et notes de présentation, ces slides peuvent même être enrichies à la demande en posant simplement quelques questions à l’outil.

#ProjectGetSavvy

Pour de nombreuses marques, concevoir une campagne marketing de A à Z reste un processus long et complexe. Avec Project Get Savvy, Adobe entend simplifier les premières étapes grâce à des agents IA capables de générer en temps réel contenus, visuels, canaux de diffusion et personas. Un assistant stratégique tout-en-un pour accélérer la planification et le déploiement des campagnes.

#ProjectVisionCast

Lancer un nouveau produit ou une campagne exige une collaboration étroite entre créatifs et marketeurs, dès les premières phases d’idéation. Pour fluidifier ce processus, Adobe présente Project Vision Cast, un outil mêlant IA générative et data pour créer des ébauches visuelles de concepts produits, fondées sur l’imagerie de marque. Ces visuels, enrichis de données sur les performances passées, sont ensuite transmis à Project Concept, une application pensée pour stimuler l’idéation créative et aligner les équipes autour de campagnes plus efficaces.

#ProjectSiteLeap

Changer de CMS ou refondre un site peut entraîner de lourdes interruptions pour les équipes marketing, au détriment de l’expérience client. Avec Project Site Leap, Adobe propose une solution pour fluidifier cette transition : un agent IA analyse les pages existantes, importe automatiquement les contenus dans Adobe Experience Manager et les adapte aux nouvelles maquettes. Objectif : garantir une continuité opérationnelle, même en cas de refonte ou de migration technologique.

#ProjectPerfectContext

Une excellente campagne peut vanter les charmes de la Nouvelle-Orléans, mais face à l’annonce d’un ouragan, les voyageurs se feront rares. Les facteurs externes influençant les performances marketing sont souvent moins visibles, laissant les marques dans l’angle mort. Pour y remédier, Adobe dévoile Project Perfect Context : un agent IA qui croise données comportementales first party et insights macroéconomiques (prix, annonces, tendances) directement dans Customer Journey Analytics. Grâce à une interface conversationnelle, les analystes peuvent explorer ces données enrichies et affiner leur compréhension du contexte client – pour des expériences plus pertinentes.

#ProjectFrameSense

Rien ne vaut l’accueil d’un hôtel où l’on vous connaît vraiment : vos envies, vos goûts, vos habitudes. Mais offrir une telle personnalisation à grande échelle reste un défi pour les marques. Avec Project Frame Sense, Adobe combine données clients en temps réel et contenus vidéo pour générer, via des avatars numériques propulsés par l’IA générative, des vidéos ultra-personnalisées capables de stimuler l’envie de voyager.

Quel est votre Sneak préféré ? Notre cœur balance entre Panorama (vive la France) et Slide Wow (que de temps gagné) !