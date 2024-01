Le céleri et le beurre de cacahuète donnent le coup d’envoi du Super Bowl

#SaveTheCelery.

Le Super Bowl, l’évènement télévisuel le plus regardé aux États-Unis, est traditionnellement dominé par une chose : les ailes de poulet. Cependant, cette année, Jif – la marque emblématique de beurre de cacahuète – souhaite donner au délaissé bâton de céleri la reconnaissance qu’il mérite. Avec le hashtag #SaveTheCelery, Jif lance une campagne pour sauver le céleri de l’ombre de son rival le plus populaire : le poulet.

Jamais mangé, toujours délaissé dans un coin de l’assiette ou donné à son chien qui n’en veut même pas, le céleri nous ferait presque verser une larme dans cette vidéo touchante. Accompagné du beurre de cacahuète Jif, la campagne inversera la tendance et l’amour pour ce légume sera ravivé.

La campagne réalisée par BBH USA en partenariat avec PSOne, se déploie à l’échelle nationale, allant de la télévision aux réseaux sociaux, en passant par des partenariats d’influence. Le coup d’envoi du #SaveTheCelery se fera la veille de celui du Super Bowl dans le podcast le plus populaire des États-Unis : Bartool’s Pardon My Take.

Des bars sportifs participent également à la campagne en distribuant des sous-verre, des autocollants et des enveloppes « Save the Celery ». Ces éléments promotionnels comportent un QR code renvoyant au site de la campagne, proposant des échantillons gratuits de Jif pour aider à apprécier pleinement le céleri qui accompagne les ailes pendant le Big Game.

Peter Defries, directeur de la création du groupe BBH USA a déclaré : « Je n’aurais jamais pensé être aussi passionné par un légume insipide. Mais une fois que nous avons commencé à travailler sur cet important message d’intérêt public, je suis passé d’un négligeant du céleri à un croqueur de céleri moi-même (avec l’aide de Jif bien sûr) ».